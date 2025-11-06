Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την ExxonMobil για γεωτρήσεις σε κοίτασμα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, στηλίτευσε το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζεται στην ανακοίνωση:

Με πολιτική κατανόηση και συγκατάβαση για τη δυσχερή πολιτική του θέση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη σημερινή δήλωσή του για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 του Ιονίου Πελάγους να καταλήγει: «Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και πολιτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο».

Προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ξέχασε τις δηλώσεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν λίγα μόλις χρόνια, σύμφωνα με τις οποίες: «δεν θα συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες, ένα αγαθό που χάνει την αξία του».

Ξέχασε επίσης, τις δηλώσεις υπουργών του ότι δεν πρόκειται να τρυπήσουμε τις θάλασσες μας για να βρούμε αέριο και πετρέλαιο.

Ασφαλώς, από έναν Πρωθυπουργό σε πλήρη πανικό, δεν περιμέναμε να έχει έστω και τη στοιχειώδη πολιτική ευπρέπεια να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ.

Τα κυριαρχικά μας διακιώματα

Είναι έργα που στηρίζονται στο Ν.4001/2011, με τον οποίο προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και στη συνέχεια το Block 2 κατακυρώθηκε σε αναδόχους.

Με τον ίδιο νόμο κατοχυρώθηκαν επίσης τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.