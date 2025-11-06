Από 3 Αυγούστου 2026, οι ταυτότητες παλαιού τύπου δεν θα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

2. Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.

Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet .

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.