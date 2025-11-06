Από 3 Αυγούστου 2026, οι ταυτότητες παλαιού τύπου δεν θα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).
Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά
Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.
Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.
Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.
2. Κόστος έκδοσης
Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)
Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €
Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.
3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα
Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.
Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.
Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.
Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.
4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)
Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.
Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.
Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.
Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.
Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.