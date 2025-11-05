Λήγει σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2025, η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όσους πολίτες επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.) – το «ψηφιακό κλειδί» που θα τους συνοδεύει σε όλες τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο και, σταδιακά, με τον ιδιωτικό τομέα.

Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση του αριθμού, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα τα δύο πρώτα ψηφία του, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ο πολίτης. Το τρίτο ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, ώστε κάθε αριθμός να είναι μοναδικός.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας είναι απαραίτητο να έχει ήδη εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξάρτητα από αλλαγές ταυτότητας, τόπου κατοικίας ή άλλων μητρώων.

Η διαδικασία έκδοσης βήμα προς βήμα

Κάθε πολίτης που διαθέτει ΑΦΜ μπορεί να εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και έναν καταχωρημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η είσοδος πραγματοποιείται με διπλή ταυτοποίηση (OTP), εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης μέσω της εφαρμογής myInfo ή στα αρμόδια ΚΕΠ. Ακολουθεί αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και ολοκληρώνεται η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Σε περίπτωση ανακριβειών, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν είτε ψηφιακά είτε με φυσική παρουσία σε δημόσια υπηρεσία ή προξενική αρχή για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την αξιοπιστία και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων του Δημοσίου.

Ειδικές διαδικασίες για ανηλίκους και ευάλωτες ομάδες

Για τα ανήλικα παιδιά, ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται μέσω του γονέα ή κηδεμόνα, είτε από την εφαρμογή myInfo είτε σε ΚΕΠ. Πολίτες χωρίς πρόσβαση σε Taxisnet ή κινητό τηλέφωνο, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικό ή προξενικό κατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να ελέγχουν τον δήμο εγγραφής τους μέσω gov.gr, ενώ οι γονείς ενημερώνονται αυτόματα για την απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα τέκνα τους μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι συμβαίνει αν δεν εκδώσετε τον Π.Α.; Όσοι δεν ενεργοποιήσουν τον αριθμό κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, όπως υποβολή φορολογικών δηλώσεων, πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ή ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Τι αλλάζει για τους πολίτες; Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη χρήσης διαφορετικών αριθμών όπως ΑΜΚΑ ή αριθμός ταυτότητας, αποτελώντας το ενιαίο «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες.

Αλλάζει ο Π.Α. με νέα ταυτότητα; Όχι. Παραμένει ίδιος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Πώς αποδίδεται; Μέσω της εφαρμογής myInfo, όπου ο πολίτης συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία του.

Ποιος τον επιλέγει; Ο πολίτης επιλέγει τα δύο πρώτα ψηφία, ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Σε ποιους αποδίδεται; Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, Έλληνες και αλλοδαπούς.

Τι απαιτείται; Κωδικοί Taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ.

Πού εμφανίζεται; Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα του gov.gr wallet.

Χρειάζεται νέα ταυτότητα; Όχι απαραίτητα, αλλά ο αριθμός θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις νέες ταυτότητες, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία.

Ποιος είναι ο σκοπός; Η αλλαγή διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, μειώνει τη γραφειοκρατία και συμβάλλει στη διόρθωση σφαλμάτων στα δημόσια αρχεία.