Η αντίστροφη μέτρηση για την καθολική εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει. Έως τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ενεργοποίησης, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο ενιαίο εργαλείο ταυτοποίησης, αντικαθιστώντας σταδιακά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση των στοιχείων. Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ΚΕΠ ή σε Προξενική Αρχή.

Διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία. Στη συνέχεια, επιλέγει την ενότητα «Έκδοση Π.Α.».

Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα με βάση συγκεκριμένο σύστημα:

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες , εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί.

, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.

ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου. Στα αλφαριθμητικά στοιχεία επιτρέπονται μόνο οι αριθμοί 0–9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν σε λατινικούς χαρακτήρες.

επιτρέπονται μόνο οι αριθμοί 0–9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν σε λατινικούς χαρακτήρες. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα ως «ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας» (check digit).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «Έκδοση Π.Α.», οπότε και αποδίδεται άμεσα ο νέος αριθμός στον πολίτη.

Σημασία και συνέπειες της μη ενεργοποίησης

Η ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε κρίσιμες διαδικασίες όπως:

• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

• Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο

Με απλά λόγια, έως τις 5 Νοεμβρίου όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εκδώσει τον νέο Προσωπικό Αριθμό, προκειμένου να συνεχίσουν ομαλά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ψηφιακά συστήματα του κράτους.

