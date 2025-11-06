Διπλή απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην ίδια ηλικιωμένη, μέσα σε λίγες ώρες, σημειώθηκε προχθές το απόγευμα και χθες το πρωί στο Μεμί Κυπαρισσίας της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, προχθές η γυναίκα έβαλε τρεις φορές έξω από το σπίτι της, μέσα σε λεκάνη, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα και ηλεκτρονικά είδη, όπως της ζήτησαν οι δράστες από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με τους οποίους είχε συνομιλία περί τη μία ώρα έως ότου πειστεί…

Χθες το πρωί, οι δράστες αποπειράθηκαν ξανά να εξαπατήσουν τηλεφωνικά τη γυναίκα, η οποία ωστόσο ήταν προετοιμασμένη, αφού μετά το προχθεσινό συμβάν τα παιδιά της την ενημέρωσαν και της εξήγησαν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς να συμπεριφερθεί σε ενδεχόμενο νέας απόπειρας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες γνώριζαν το όνομά της, ενώ προφασίστηκαν ότι καλούν από τη ΔΕΗ. Ωστόσο, μπέρδεψαν το σπίτι της και έτσι, παρότι τρεις φορές, και μάλιστα υπό βροχή, η γυναίκα έβγαλε προχθές από το σπίτι και άφησε τη λεκάνη με κοσμήματα και άλλα είδη και αντικείμενα, δεν κατάφεραν να τα αρπάξουν.

Χθες το πρωί, δε χρειάστηκε παρά ελάχιστος χρόνος έπειτα από το τηλεφώνημα, μέχρι η γυναίκα, σίγουρη πως πρόκειται για τους ίδιους απατεώνες, να βάλει τις φωνές και η κλήση να τερματιστεί.

Για τα συμβάντα ενημερώθηκε το Α.Τ. Τριφυλίας, που ερευνά σχετικά. Πάντως, στην Τριφυλία είναι καθημερινό φαινόμενο οι απόπειρες τηλεφωνικών απατών.

Από την Ελληνική Αστυνομία, κατ’ επανάληψη, τονίζεται πως οι πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή και να μην πείθονται από αγνώστους στο τηλέφωνο, ενώ πρέπει να ενημερώνουν για τα συμβάντα τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.