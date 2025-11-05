Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο του 2025, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο που αναμένεται να μαγέψει όσους κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για τη δεύτερη από τρεις συνεχόμενες υπερσελήνους που φωτίζουν τον ουρανό στο τέλος της χρονιάς.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί ιδιαίτερα λαμπερό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε όσους θέλουν να το παρατηρήσουν ή να το φωτογραφίσουν. Θα δεσπόζει φωτεινό στον ουρανό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό θέαμα.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναμένεται να είναι μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από τις συνηθισμένες. Για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση, καθώς το φως της διαπερνά τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

Η διάχυση του φωτός επιτρέπει τη διέλευση κυρίως του κόκκινου και του πορτοκαλί φάσματος, ενώ το μπλε απορροφάται. Το αποτέλεσμα είναι η χαρακτηριστική θερμή λάμψη που κάνει το φεγγάρι να μοιάζει σχεδόν φλογερό στον ουρανό.

Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Κάστορα»

Κάθε πανσέληνος του έτους έχει ένα παραδοσιακό όνομα, συνδεδεμένο με τις εποχές και τα φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, το «Φεγγάρι του Κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι ονόμαζαν τις πανσελήνους ανάλογα με τις συνήθειες των ζώων ή τις δραστηριότητες της φύσης κάθε εποχής.

Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει την τροφή που θα χρειαστούν για τον χειμώνα. Αυτή η περίοδος προετοιμασίας ενέπνευσε και την ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου.

Τι είναι μια υπερσελήνη

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που προκαλεί μεταβολές στην απόστασή της από τον πλανήτη μας. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε ονομάζεται «σούπερ φεγγάρι».

Ο όρος εισήχθη το 1979 από τον αστρολόγο Richard Nolle, για να περιγράψει τις πανσελήνους που εμφανίζονται πιο μεγάλες και φωτεινές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο λαμπερή από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ενιαίο ορισμό για το φαινόμενο. Ορισμένοι αστρονόμοι θεωρούν υπερσελήνη κάθε πανσέληνο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 360.000 χιλιομέτρων από το κέντρο της Γης. Με βάση αυτό το κριτήριο, η πανσέληνος του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν και για τους περισσότερους παρατηρητές η διαφορά είναι ελάχιστα αντιληπτή.