Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα φαινόμενο που αναμένεται να καθηλώσει τους παρατηρητές του ουρανού.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί λαμπερό και εντυπωσιακό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να το απολαύσουν και να το φωτογραφίσουν.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο φωτεινό σε σχέση με τις υπόλοιπες πανσελήνους, ενώ για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό συμβαίνει καθώς το φως διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας και η διάχυσή του αφήνει να περάσει κυρίως το κόκκινο και το πορτοκαλί φάσμα, ενώ το μπλε φως απορροφάται.

Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Κάστορα»

Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, το «φεγγάρι του κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Οι πανσέληνοι παίρνουν τα ονόματά τους από τα φυσικά φαινόμενα και τις συνήθειες των ζώων τη συγκεκριμένη περίοδο. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να καταφεύγουν στις φωλιές τους αφού έχουν συγκεντρώσει αρκετή τροφή για να αντέξουν το χειμώνα.