Οι παρατηρητές του ουρανού σε όλο τον κόσμο απόλαυσαν αυτή την εβδομάδα μία υπερπανσέληνο, που φαινόταν πιο φωτεινή και μεγαλύτερη στον βραδινό ουρανό.

Μια υπερπανσέληνος συμβαίνει όταν το φεγγάρι φτάνει στο περίγειο της τροχιάς του, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

Ονομάζεται «Φεγγάρι του Κυνηγού» επειδή είναι η πρώτη πανσέληνος του Οκτωβρίου. Το όνομα αυτό, σύμφωνα με το BBC, ανάγεται στις ιστορικές προετοιμασίες για το χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, όπου οι άνθρωποι κυνηγούσαν και συντηρούσαν κρέατα.

Ονομάζεται επίσης «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς αναφέρεται στο πανσέληνο που ανατέλλει πιο κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία (22 Σεπτεμβρίου). Το όνομα αυτό θυμίζει την εποχή που οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τη λάμψη του φεγγαριού για να μαζέψουν τη σοδειά το βράδυ.