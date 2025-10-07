Ένα μαγικό θέαμα θα απολαύσουν απόψε όσοι κοιτάξουν τον ουρανό. O λόγος για την πρώτη υπερπανσέληνο της φετινής χρονιάς – το φεγγάρι θα είναι το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό του 2025 – καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Τι είναι μια υπερσελήνη

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».

Ο όρος εισήχθη το 1979 από τον αστρολόγο Richard Nolle για να περιγράψει τις πανσελήνους που εμφανίζονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο λαμπερή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει υιοθετήσει έναν ενιαίο ορισμό για το φαινόμενο. Κάποιοι αστρονόμοι θεωρούν υπερσελήνη κάθε πανσέληνο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 360.000 χιλιομέτρων από το κέντρο της Γης. Με βάση αυτό το κριτήριο, η πανσέληνος του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν και για τους περισσότερους παρατηρητές η διαφορά είναι ελάχιστα αντιληπτή.

Το φεγγάρι της συγκομιδής

Κάθε πανσέληνος του έτους φέρει ένα παραδοσιακό όνομα, που συνδέεται με τις εποχές και τα φυσικά φαινόμενα. Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι γνωστή ως Σελήνη της Συγκομιδής λόγω της εγγύτητάς της με την φθινοπωρινή ισημερία — όταν οι αγρότες εργάζονταν υπό το φως του φεγγαριού για να μαζέψουν τη σοδειά τους, πολύ πριν την εφεύρεση του τεχνητού φωτός.

Τι φέρνει αστρολογικά

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου πλησιάζει και φέρνει μεγάλες αλλαγές, σύμφωνα με το PEOPLE. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχει ιδιαίτερο αστρολογικό βάρος, κυρίως επειδή η Σελήνη θα είναι πιο κοντά στη Γη.

Η Πανσέληνος θα γίνει στο Κριό. Η ενέργεια αυτού του ζώδιου της Φωτιάς θα φέρει δυναμική, ενθουσιασμό και πάθος στη ζωή μας, λέει ο διάσημος αστρολόγος Κάιλ Τόμας στο PEOPLE . «Μπορεί να νιώσουμε αναζωογονημένοι και εμπνευσμένοι να ξεκινήσουμε σε νέες κατευθύνσεις ή να χαράξουμε το μέλλον».

Ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου και μας ενθαρρύνει να αναλάβουμε ρίσκα και να έχουμε θάρρος. «Η ενέργεια του Κριού είναι έντονη και μας εστιάζει στις πιο βαθιές επιθυμίες μας», λέει ο Thomas. Είναι κυρίαρχη και επιβλητική, και λέει ότι τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να αγκαλιάσουμε αυτό που μας κάνει μοναδικούς.

Ένα βασικό στοιχείο αυτής της πανσελήνου, λέει ο Τόμας, είναι ότι σχηματίζει ένα πολύ μακρινό τετράγωνο με τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης. «Αυτό μπορεί να διογκώσει το εγώ, τα συναισθήματα και τις ιδέες μας», εξηγεί. Μερικοί μπορεί να νιώσουν αναζωογονημένοι από αυτό, αλλά άλλοι μπορεί να πιέσουν τον εαυτό τους υπερβολικά και να καταλήξουν εξαντλημένοι. «Η μετριοφροσύνη θα είναι το κλειδί για τη διαχείριση αυτής της συγκεκριμένης ενέργειας», προσθέτει.

Επερχόμενα ουράνια φαινόμενα

Δες πότε να παρατηρήσεις τις επερχόμενες υπερπανσέληνους, σύμφωνα με το Farmers’ Almanac:

5 Νοεμβρίου: Πανσέληνος του Κάστορα (Beaver Moon)

4 Δεκεμβρίου: Πανσέληνος του Κρύου (Cold Moon)

Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες να παρατηρήσεις και άλλα ουράνια φαινόμενα, όπως επικείμενες βροχές μετεώρων που θα στολίσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Ακολουθούν οι ημερομηνίες μέγιστης δραστηριότητας των βροχών μετεώρων που αναμένονται το 2025, σύμφωνα με την American Meteor Society και το EarthSky: