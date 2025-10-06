Η πανσέληνος του Οκτωβρίου θα είναι ορατή την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη εμφάνισης τριών συνεχόμενων υπερσελήνων που θα φωτίσουν τον ουρανό τους τελευταίους μήνες του 2025. Θα είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή πανσέληνος του έτους έως τώρα, αλλά και η πρώτη υπερσελήνη μετά τον Νοέμβριο του 2024. Οι λάτρεις των ουράνιων φαινομένων καλούνται να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις, καθώς η συννεφιά ενδέχεται να περιορίσει τη θέαση σε ορισμένες περιοχές.

Τι είναι μια υπερσελήνη

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».

Ο όρος εισήχθη το 1979 από τον αστρολόγο Richard Nolle για να περιγράψει τις πανσελήνους που εμφανίζονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο λαμπερή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει υιοθετήσει έναν ενιαίο ορισμό για το φαινόμενο. Κάποιοι αστρονόμοι θεωρούν υπερσελήνη κάθε πανσέληνο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 360.000 χιλιομέτρων από το κέντρο της Γης. Με βάση αυτό το κριτήριο, η πανσέληνος του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν και για τους περισσότερους παρατηρητές η διαφορά είναι ελάχιστα αντιληπτή.

Το φεγγάρι της συγκομιδής

Κάθε πανσέληνος του έτους φέρει ένα παραδοσιακό όνομα, που συνδέεται με τις εποχές και τα φυσικά φαινόμενα. Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι γνωστή ως η Πανσέληνος του Κυνηγού, αλλά φέτος αποτελεί επίσης τη φεγγάρι της συγκομιδής (Harvest Moon), καθώς ανατέλλει πλησιέστερα στην φθινοπωρινή ισημερία – μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με τη συλλογή των καρπών.Η φεγγάρι της συγκομιδής ανατέλλει γύρω στο ηλιοβασίλεμα για αρκετά συνεχόμενα βράδια, προσφέροντας επιπλέον φως στους αγρότες που εργάζονται στους αγρούς. Φέτος, η ισημερία σημειώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η πανσέληνος θα εμφανιστεί στις 7 Οκτωβρίου – η πιο καθυστερημένη φεγγάρι συγκομιδής από το 1987.

Παρότι πρόκειται για τη φωτεινότερη και μεγαλύτερη πανσέληνο του 2025 μέχρι στιγμής, το φαινόμενο θα επαναληφθεί σύντομα: δύο ακόμη υπερ-πανσέληνοι αναμένονται στις 5 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό τρίπτυχο στον ουρανό.