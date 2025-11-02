Η νύχτα της Bonfire Night στη Βρετανία, στις 5 Νοεμβρίου, αναμένεται φέτος να είναι διπλά μαγευτική. Πέρα από τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα και τις φωτιές που φωτίζουν τον ουρανό κάθε χρόνο στη μνήμη της αποτυχημένης συνωμοσίας του Guy Fawkes, οι Βρετανοί θα έχουν φέτος την ευκαιρία να απολαύσουν και την πιο λαμπερή και μεγάλη πανσέληνο του 2025: την αποκαλούμενη «Υπερ-Σελήνη του Κάστορα» (Beaver Supermoon).

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Sarah Keith-Lucas του BBC, η Σελήνη θα ανατείλει γύρω στις 15:55 GMT (17:55 ώρα Ελλάδας) και θα είναι η δεύτερη από τις τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους του έτους. Πρόκειται μάλιστα για εκείνη που θα βρεθεί πιο κοντά στη Γη μέσα στο 2025, γεγονός που θα την κάνει να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Γιατί ονομάζεται «υπερ-Σελήνη»

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι τέλεια κυκλική αλλά ελλειπτική. Αυτό σημαίνει ότι άλλοτε βρίσκεται πιο κοντά (στη λεγόμενη περίγειο, σε απόσταση περίπου 220.000 μιλίων) και άλλοτε πιο μακριά (απόγειο, περίπου 250.000 μίλια).

Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το περίγειο ή βρίσκεται εντός του 90% αυτής της απόστασης – τότε αποκαλείται «υπερ-Σελήνη». Ο όρος καθιερώθηκε το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε και χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για να περιγράψει τα φεγγάρια που φαίνονται πιο εντυπωσιακά στον νυχτερινό ουρανό.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, λοιπόν, θα είναι η πλησιέστερη του έτους, προσφέροντας ένα θέαμα που θα κορυφωθεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, όταν η Σελήνη θα φανεί τεράστια πάνω από τα φθινοπωρινά τοπία της Βρετανίας, φωτίζοντας τα πάρκα, τα χωράφια και τις όχθες των ποταμών.

Από πού προέρχεται το όνομα «Σελήνη του Κάστορα»

Κάθε πανσέληνος του χρόνου φέρει ένα παραδοσιακό όνομα, εμπνευσμένο από τις αλλαγές της φύσης ή τις δραστηριότητες των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Η «Σελήνη του Κάστορα» (Beaver Moon) πήρε το όνομά της, σύμφωνα με παλαιές παραδόσεις Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής αλλά και Ευρωπαίων εποίκων, από την εποχή που οι κάστορες γίνονταν πιο δραστήριοι, χτίζοντας φράγματα και αποθηκεύοντας τροφή πριν τον χειμώνα.

Οι κάστορες, που είχαν εκλείψει στη Βρετανία ήδη από τον 16ο αιώνα λόγω υπερθήρευσης για το πολύτιμο τρίχωμά τους, επανεμφανίζονται τα τελευταία χρόνια χάρη σε προγράμματα επαναδημιουργίας φυσικών οικοσυστημάτων. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η παρουσία τους βελτιώνει την ποιότητα του νερού και συμβάλλει στην αύξηση της βιοποικιλότητας, κάνοντάς τους ξανά μέρος του φυσικού πλούτου της χώρας.

Η εβδομάδα που οδηγεί στη Bonfire Night προβλέπεται άστατη, με βαρομετρικά χαμηλά να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα υπάρξουν περίοδοι βροχής και ανέμων, αλλά και διαλείμματα με καθαρό ουρανό.

Οι τωρινές προβλέψεις δείχνουν συννεφιά και βροχές στα νότια, ενώ πιο βόρεια – ιδίως στη Σκωτία και σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας οι συνθήκες θα είναι πιο ξηρές και καθαρές, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ανεμπόδιστη θέαση του φεγγαριού.

Όσοι, λοιπόν, βρεθούν τη νύχτα της 5ης Νοεμβρίου κάτω από καθαρό ουρανό, θα απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα: τις πολύχρωμες εκρήξεις των πυροτεχνημάτων να καθρεφτίζονται στο μεγαλύτερο φεγγάρι του 2025 – μια σπάνια σύμπτωση που ενώνει τη φωτιά της γιορτής με τη μαγεία του ουρανού.

Και για όσους χάσουν αυτό το φαινόμενο, υπάρχει παρηγοριά: η επόμενη και τελευταία υπερπανσέληνος του έτους θα εμφανιστεί μόλις έναν μήνα αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, όμως, το φως του Κάστορα θα είναι εκεί ψηλά, το πιο μεγάλο, το πιο φωτεινό και – ίσως – το πιο μαγικό φεγγάρι του χρόνου.