Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που αναμένεται να μαγέψει τους φίλους της αστρονομίας και τους παρατηρητές του νυχτερινού ουρανού. Αυτή είναι η δεύτερη από τρεις συνεχόμενες υπερσελήνους που φωτίζουν τον ουρανό τους τελευταίους μήνες του 2025.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί ιδιαίτερα λαμπερό και θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους θέλουν να το απολαύσουν ή να το φωτογραφίσουν, καθώς θα δεσπόζει φωτεινό στον ουρανό.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναμένεται να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες του έτους. Για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση, καθώς το φως της διασχίζει τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

Η διάχυση του φωτός επιτρέπει τη διέλευση κυρίως του κόκκινου και του πορτοκαλί φάσματος, ενώ το μπλε φως απορροφάται, δημιουργώντας το εντυπωσιακό αυτό οπτικό αποτέλεσμα που χαρίζει στο φεγγάρι τη ζεστή του λάμψη.

Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι του Κάστορα»

Κάθε πανσέληνος του έτους φέρει ένα παραδοσιακό όνομα, που συνδέεται με τις εποχές και τα φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, το «Φεγγάρι του Κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Οι πανσέληνοι ονομάζονταν ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τις συνήθειες των ζώων που παρατηρούνταν την εκάστοτε εποχή.

Τον Νοέμβριο, οι κάστορες συνηθίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει την απαραίτητη τροφή για τον χειμώνα — μια περίοδος προετοιμασίας που ενέπνευσε και την ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου.

Τι είναι μια υπερσελήνη

Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη είναι ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν η πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 90% από αυτό, τότε αποκαλείται «σούπερ φεγγάρι».

Ο όρος εισήχθη το 1979 από τον αστρολόγο Richard Nolle για να περιγράψει τις πανσελήνους που εμφανίζονται αισθητά μεγαλύτερες και φωτεινότερες, καθώς συμπίπτουν με το περίγειο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο λαμπερή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει υιοθετήσει έναν ενιαίο ορισμό για το φαινόμενο. Κάποιοι αστρονόμοι θεωρούν υπερσελήνη κάθε πανσέληνο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 360.000 χιλιομέτρων από το κέντρο της Γης. Με βάση αυτό το κριτήριο, η πανσέληνος του Οκτωβρίου δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις, αν και για τους περισσότερους παρατηρητές η διαφορά είναι ελάχιστα αντιληπτή.