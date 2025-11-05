Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του, να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις δοκιμές αυτές.

Ο Πούτιν είπε, πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης. Ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, είπε στον Πούτιν, ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει σε βήματα για την ανάπτυξη νέων όπλων και τόνισε ότι η Ρωσία «πρέπει να διατηρήσει το πυρηνικό της δυναμικό» και «να αρχίσει άμεσα τις προετοιμασίες για πιθανές πυρηνικές δοκιμές». Ο Μπελούσοφ είπε, πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

Ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, προειδοποίησε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να χάσει πολύτιμο χρόνο αν δεν είναι προετοιμασμένη», υποστηρίζοντας πως η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές». Ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε ότι, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για την επανέναρξη των δοκιμών, Αμερικανοί αξιωματούχοι «αρνήθηκαν να συζητήσουν το θέμα απευθείας».

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας… τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή.