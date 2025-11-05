Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τις δυνατότητες των νέων ρωσικών πυρηνοκίνητων όπλων, του πυραύλου κρουζ Burevestnik και της υπερτορπίλης Poseidon, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα προς τιμήν των ειδικών που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους. Ο ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επιτυχίες αυτές έχουν «ιστορική σημασία» για την ασφάλεια και τη στρατηγική ισορροπία της χώρας.

«Αυτό που επιτύχατε έχει, χωρίς ίχνος υπερβολής, ιστορική σημασία για τον λαό μας σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της στρατηγικής ισοτιμίας για τις προσεχείς δεκαετίες – μπορούμε να πούμε ακόμη και για ολόκληρο τον 21ο αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, απευθυνόμενος στους επιστήμονες και μηχανικούς που εργάστηκαν στα προγράμματα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει την επιτυχή δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση, τονίζοντας ότι είναι «αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα». Σύμφωνα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Κατά την εκδήλωση, ο Πούτιν επαίνεσε την ταχύτητα του πυραύλου – πάνω από τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου – καθώς και το προηγμένο σύστημα πυρηνικής πρόωσης που χρησιμοποιεί. Επεσήμανε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το όπλο μοναδικό στο είδος του.

Αναφερόμενος στην υπερτορπίλη Poseidon, ο ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, το συγκεκριμένο όπλο είναι ικανό να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε παράκτιες περιοχές, δημιουργώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Τέλος, ο ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η τεχνολογία πυρηνικής πρόωσης που αναπτύχθηκε για τα νέα όπλα θα αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Μεταξύ αυτών, ανέφερε την Αρκτική, τις διαστημικές αποστολές και το πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.