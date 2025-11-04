Βλαντίμιρ Πούτιν επικύρωσε νέο νόμο που επιτρέπει την αποστολή εφέδρων για την προστασία των διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν τέτοιες εγκαταστάσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Οι επιθέσεις αυτές προκαλούν συχνά σοβαρές ζημιές σε εργοστάσια πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σε αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων, οδηγώντας σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη ρωσική αγορά.

Το νομοσχέδιο που υπέγραψε ο Πούτιν προβλέπει ότι οι έφεδροι μπορούν να σταλούν «προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αναγκαίων εγκαταστάσεων», ύστερα από αίτημα της κυβέρνησης και με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση. Η ρύθμιση δίνει στις αρχές μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων απειλών κατά της ενεργειακής υποδομής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 η Ρωσία είχε προχωρήσει σε επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, λίγους μήνες μετά την έναρξη της εισβολής, σε μια περίοδο που τα ρωσικά στρατεύματα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο πεδίο.

Παρά την κινητοποίηση εκείνη, καμία γενική επιστράτευση δεν έχει κηρυχθεί από την έναρξη του πολέμου. Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προσελκύει εθελοντές, προσφέροντας υψηλές αμοιβές και κοινωνικά προνόμια.