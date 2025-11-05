Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τις δυνατότητες των νέων ρωσικών πυρηνοκίνητων όπλων, του πυραύλου κρουζ Burevestnik («Θαλασσοβάτης») και της υπερτορπίλης Poseidon («Ποσειδών»), σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στη Μόσχα προς τιμήν των ειδικών που συμμετείχαν στην ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τον ρώσο πρόεδρο, οι πρόσφατες δοκιμές των δύο συστημάτων στέφθηκαν με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική υπεροχή της χώρας.

«Αυτό που επιτύχατε έχει, χωρίς ίχνος υπερβολής, ιστορική σημασία για τον λαό μας σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της στρατηγικής ισοτιμίας για τις προσεχείς δεκαετίες μπορούμε να πούμε ακόμη και για ολόκληρο τον 21ο αιώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν είχε ανακοινώσει την επιτυχή δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση. Όπως υποστήριξε, το όπλο είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ρώσος πρόεδρος επαίνεσε την ταχύτητα του πυραύλου, η οποία υπερβαίνει τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου, καθώς και το σύστημα πυρηνικής πρόωσης που διαθέτει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπερτορπίλη Poseidon, την οποία στρατιωτικοί αναλυτές περιγράφουν ως ικανή να προκαλέσει τεράστια ραδιενεργά κύματα και να καταστρέψει παράκτιες περιοχές. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη.

Ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μαζικής παραγωγής του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Τόνισε ακόμη πως η τεχνολογία πυρηνικής πρόωσης που αναπτύχθηκε για τα προηγμένα αυτά οπλικά συστήματα θα αξιοποιηθεί σε αποστολές στην Αρκτική, στο Διάστημα και στο πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη. Η τεχνολογία αυτή, όπως είπε, θα συμβάλει και στην εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.