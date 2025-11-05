Με την ονομασία Polygon, το νέο πρωτότυπο αυτοκίνητο της Peugeot περιγράφεται ως ένα « φουτουριστικό σχέδιο» με έμφαση στην επίδειξη της τεχνολογίας επόμενης γενιάς που θα κυκλοφορήσει στα αυτοκίνητα παραγωγής της γαλλικής μάρκας. Ίσως να είναι και μια προεπισκόπηση για το μελλοντικό 208!

Μόνο μία εικόνα έχει αποκαλυφθεί πριν από την επίσημη αποκάλυψη την επόμενη Τετάρτη.

Ο ριζοσπαστικός σχεδιασμός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πρωτότυπο Inception του 2023, το οποίο έχει σαφώς επηρεάσει αυτό το αυτοκίνητο.

Θα χρησιμοποιεί σύστημα steer-by-wire, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα αυτοκίνητο Stellantis χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Peugeot, Alain Favey, δήλωσε ότι αυτό θα είναι «το επόμενο βήμα στην ιστορία του i-Cockpit», του ξεχωριστού εσωτερικού σχεδιασμού της Peugeot που τοποθετεί ένα μικρό τιμόνι πολύ κάτω από τα όργανα.Η PEUGEOT συνεχίζει να εξερευνά νέα κοινά και να ενισχύει την παρουσία της στο σύμπαν του gaming, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο να ανακαλύψετε σε προεπισκόπηση αυτό το εντυπωσιακό concept car