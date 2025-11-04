Παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 σχετικά με το φλέγον ζήτημα των ΕΛΤΑ και την παραίτηση του CEO, Γρηγόρη Σκλήκα. Αυτό σημάνει ότι δεν τορπιλίζεται το σχέδιο των λουκέτων στο σύνολό του.

«Ναι θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις. Τι έκαναν λάθος τα ΕΛΤΑ; Έβαλαν το κάρο μπροστά από το άλογο. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πάντως, πλήθος βουλευτών της ΝΔ δεν είδε μόνο πρόβλημα επικοινωνιακού χειρισμού της υπόθεσης αλλά και πρόβλημα ουσίας.

«Θα γίνει διάλογος με την κοινωνία ώστε να μην μείνει κανείς πολίτης ακάλυπτος» πρόσθεσε. Και υποστήριξε ότι τα ΕΛΤΑ «δεν κλείνουν» αλλά «εκσυγχρονίζονται, πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών».

Ειδικότερα, για τον Γρηγόρη Σκλήκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «εμείς δεν παραιτήσαμε κανέναν», επαναλαμβάνοντας ότι αποφάσεις και ανακοινώσεις για τα ΕΛΤΑ κάνει το Υπερταμείο. Βεβαίως αργότερα παραδέχτηκε ότι «η παραίτηση Σκλήκα είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή της ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και των αντιδράσεων».

Ερωτηθείς αν ήξερε η κυβέρνηση για το σχέδιο του οργανισμού απάντησε ότι «είναι δεδομένο» ότι υπήρχε γνώση για τις προθέσεις των ΕΛΤΑ. «Δεν ήταν γνωστό το συγκεκριμένο της απόφασης με τα συγκεκριμένα καταστήματα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» είπε.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, λένε από την κυβέρνηση, θα επιχειρηθεί να εξηγηθούν όλες οι παράμετροι για τα επόμενα βήματα.