«Ήταν δύσκολο να ασχοληθώ σε βάθος με τα προβλήματα των εννιά φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο», δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 26/5/2023 έως τις 27/6/2023, Γιώργος Τσακίρης.

Ο κ. Τσακίρης ανέφερε ότι η επιλογή του στη θέση του υπηρεσιακού υπουργού έγινε με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια και η εντολή που είχε λάβει από τον πρωθυπουργό ήταν η συνέχεια του κράτους και η προσπάθεια για επίλυση επείγοντων θεμάτων.

«Θεσμικά λειτούργησα πάντα. Και στις 3 με 4 συναντήσεις που είχα με εκπροσώπους φορέων, ανάμεσα τους και του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησα να τους βάλω όλους σε μία επίπονη συνεχή πίεση για να βγουν οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις ενόψει της νέας ΚΑΠ γιατί είχε καταληκτική ημερομηνία. Βασική αρχή μου ήταν η τήρηση της διαφάνειας», σημείωσε ο κ. Τσακίρης.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσακίρης απάντησε πως η άποψή του «στηριζόταν καθαρά στη διαφάνεια ώστε να υπάρχει ένα σύστημα που θα ανήκε στις κρατικές υπηρεσίες», ενώ τόνισε ότι «το θέμα των τεχνικών συμβούλων δεν μπορούσε να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά».

«Θέλω όλα να γίνονται με διαφάνεια, να περνάνε από το κράτος. Είμαι υπέρ μιας εισόδου των αιτήσεων και να μην παρεμβαίνον διάφορα φίλτρα από ιδιώτες. Από την αρχή έπρεπε το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δομηθεί διαφορετικά, με περισσότερη τεχνογνωσία και να μη στηρίζεται σε μεγάλα σχήματα. Επιμέρους κομμάτια θα μπορούσαν να γίνουν προφανώς από ιδιώτες αλλά πάντα υπό την σκεπή και την εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι των ιδιωτών. Δεν δομήθηκε σωστά από την αρχή και δεν βασίστηκε στην εσωτερική λειτουργία του», επεσήμανε ο κ. Τσακίρης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, υπογράμμισε πως «έπρεπε να γίνουν βήματα ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΟΕ να είναι αποδοτικός, να μπορεί να εξυπηρετεί τις 650.000 αιτήσεις, κάτι το οποίο είναι μεγάλο βάρος, χρειάζεται πολύ δουλειά, παίρνει χρόνο και εκεί υπάρχει η γκρίζα ζώνη των ελέγχων».

Σε επόμενη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ο κ. Τσακίρης εξέφρασε την αντίρρηση του στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με βάζετε σε πειρασμό. Πράγματι τα δεδομένα αυτά που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν με της ΑΑΔΑΕ. Τώρα αν αποκτήσουν κάποια άλλα πράγματα θα το δεχτώ. Θεωρώ όμως ότι είναι δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ τώρα γιατί πράγματι είναι άλλης υφής και εγώ ανοικτά μπορώ να πω ότι δεν θα έβλεπα την ΑΑΔΕ ως φορέα, θα προτιμούσα να έχουμε έναν άλλο φορέα ο οποίος πραγματικά θα δομηθεί αλλιώς. Αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη και δεν έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε ερώτηση της βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, εάν τον απασχόλησε το θέμα των ελέγχων από ιδιώτες, ο κ. Τσακίρης επανέλαβε «προφανώς διαφωνώ κάθετα. Δεν θα ήθελα επ ουδενί ένας ιδιωτικός φορέας να παρεμβαίνει σε μία αλυσίδα και να ελέγχει τα δεδομένα του κράτους. Το θεωρώ λάθος».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της κ. Μανωλάκου, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι όταν παρέλαβε από τον τότε υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά, «με συμβούλεψε για όλους τους Οργανισμούς, στη σύντομη 20λεπτη ενημέρωση που είχα, και πράγματι μου είπε πρέπει να προσέξεις -γιατί το υπουργείο διαχειρίζεται πολύ μεγάλα ποσά- τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Αυτοί οι Οργανισμοί έχουν καθοριστική σημασία και επειδή θα είναι υπεύθυνη η ηγεσία για τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις».