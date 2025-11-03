Περισσότεροι από 36.000 άμαχοι στο Σουδάν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο ανατολικό Νταρφούρ, σύμφωνα με ανακοίνωση υπηρεσίας του ΟΗΕ. Η νέα έξαρση της βίας σημειώνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της πόλης Ελ-Φάσερ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανέφερε ότι 36.825 άνθρωποι εγκατέλειψαν πέντε κοινότητες στο Βόρειο Κορντοφάν, μια περιοχή που απέχει μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από το Νταρφούρ. Εκεί, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) κατέλαβαν πρόσφατα το τελευταίο μεγάλο προπύργιο που ήλεγχε ο στρατός.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η περιοχή του Κορντοφάν έχει μετατραπεί σε νέο πεδίο μαχών μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ, οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023. Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί, προκαλώντας περαιτέρω αποσταθεροποίηση και κύματα εκτοπισμένων.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ολόκληρες πόλεις έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικούς στόχους, καθώς οι δύο πλευρές μάχονται για τον έλεγχο της Ελ-Ομπέιντ, πρωτεύουσας του Βόρειου Κορντοφάν. Η πόλη αποτελεί σημαντικό κόμβο επιμελητείας και διοίκησης, που συνδέει το Νταρφούρ με το Χαρτούμ και διαθέτει στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο.

«Σήμερα, όλες οι δυνάμεις μας συγκεντρώθηκαν στο μέτωπο της Μπάρα», δήλωσε μέλος των ΔΤΥ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, αναφερόμενο σε κοινότητα βορείως της Ελ-Ομπέιντ. Οι ΔΤΥ υποστήριξαν ότι κατέλαβαν την περιοχή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σουλεϊμάν Μπαμπικέρ, κάτοικος της Ουμ Σμεϊμά δυτικά της Ελ-Ομπέιντ, ανέφερε ότι μετά την πτώση της Ελ-Φάσερ «ο αριθμός των οχημάτων των ΔΤΥ έχει αυξηθεί». Όπως είπε, «σταματήσαμε να πηγαίνουμε στα χωράφια μας, καθώς φοβόμαστε για συγκρούσεις».

Άλλος κάτοικος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, έκανε λόγο για «σημαντική αύξηση των οχημάτων και του στρατιωτικού υλικού στα δυτικά και τα νότια της Ελ-Ομπέιντ» τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σχεδόν 12 εκατομμύρια πολίτες στον εκτοπισμό. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.