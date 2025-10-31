Εκατοντάδες Σουδανοί πολίτες και άοπλοι μαχητές φέρεται να σκοτώθηκαν κατά την κατάληψη της πολύπαθης πόλης αλ-Φασίρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η αλ-Φασίρ, τελευταίο σημαντικό προπύργιο του σουδανικού στρατού στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, έπεσε στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) την Κυριακή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολιορκίας που διήρκεσε 18 μήνες.

«Εκτιμούμε ότι ο αριθμός των νεκρών αμάχων και όσων τέθηκαν εκτός μάχης κατά την επίθεση των ΔΤΥ στην πόλη και τις οδούς εξόδου της, καθώς και τις ημέρες μετά την κατάληψη, θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Σέιφ Μαγκάνγκο, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. Περιέγραψε μαρτυρίες για συνοπτικές εκτελέσεις και μαζικές δολοφονίες.

Ένας μάρτυρας ανέφερε τη δολοφονία εκατοντάδων ανδρών από μαχητές που εκστόμιζαν ρατσιστικές προσβολές πριν ανοίξουν πυρ. Ανώτερος διοικητής των ΔΤΥ χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές «υπερβολή των μέσων ενημέρωσης», κατηγορώντας τον στρατό και τους συμμάχους του ότι προσπαθούν «να καλύψουν την ήττα και την απώλεια του αλ-Φασίρ». Όπως πρόσθεσε, η ηγεσία των ΔΤΥ έχει διατάξει έρευνα για πιθανές παραβιάσεις και έχουν ήδη γίνει συλλήψεις.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη μέσα στο χάος. Πολλές από τις μαρτυρίες για τις θηριωδίες προέρχονται από επιζήσαντες που περπάτησαν επί τρεις ή τέσσερις ημέρες μέχρι να φθάσουν στην Ταουίλα, σύμφωνα με τον Μαγκάνγκο.

Μαρτυρίες για βιασμούς και κακοποιήσεις

Το γραφείο του ΟΗΕ συγκέντρωσε καταθέσεις εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον 25 γυναίκες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς όταν μαχητές των ΔΤΥ εισέβαλαν σε καταφύγιο εκτοπισμένων κοντά στο πανεπιστήμιο της πόλης.

«Μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό των ΔΤΥ επέλεξε γυναίκες και κορίτσια και τα βίασε υπό την απειλή όπλου, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους εκτοπισμένους – περίπου 100 οικογένειες – να εγκαταλείψουν την τοποθεσία εν μέσω πυροβολισμών και εκφοβισμού ηλικιωμένων κατοίκων», δήλωσε ο Μαγκάνγκο στους δημοσιογράφους.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιρχάνα Σπόλιαριτς, καταδίκασε τις κακοποιήσεις στο αλ-Φασίρ, τονίζοντας πως είναι «αδικαιολόγητες». Όπως σημείωσε, «οι ζωές στο Σουδάν εξαρτώνται τώρα από την ανάληψη ισχυρής και αποφασιστικής δράσης για τον τερματισμό αυτών των φρικαλεοτήτων».