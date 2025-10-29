Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν σκότωσαν εκατοντάδες ασθενείς και προσωπικό μέσα σε ένα νοσοκομείο στο Ελ Φασέρ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν, αφότου ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης την Κυριακή.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Σουδάν και τις RSF ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2023, ενώ η πόλη Ελ Φασέρ ήταν υπό πολιορκία από τους RSF από τον Μάιο του 2024. Μετά την ανακατάληψη του Χαρτούμ από τον στρατό τον Μάρτιο του 2025, οι RSF ελέγχουν πλέον όλες τις πέντε περιφερειακές πρωτεύουσες του Νταρφούρ.

Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι εκτελέστηκαν από παραστρατιωτικούς αντάρτες. Ομάδες πολιτοφυλακής που μάχονται στο πλευρό του στρατού καταγγέλλουν ότι οι RSF «διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα εναντίον αθώων», με τα θύματα να είναι κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Η κατάληψη της πόλης προκάλεσε ανησυχίες για επανάληψη μαζικών σφαγών, όπως αυτή της Τζενέινα το 2023, όταν οι RSF σκότωσαν έως 15.000 πολίτες, κυρίως από μη αραβικές ομάδες. Οι RSF, προερχόμενες από τις αραβικές πολιτοφυλακές Janjaweed, έχουν καταδικαστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για γενοκτονία.

Sudan: Maxar satellite images confirm mass killings at RSF-controlled sites in El Fasher including the former Children’s and Saudi Hospitals and along the RSF-built sand berm encircling the city. Source: @HRL_YaleSPH pic.twitter.com/S79UR2YG5z — Clash Report (@clashreport) October 29, 2025

Ο ηγέτης των RSF, στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, παραδέχθηκε «καταχρήσεις» και ανακοίνωσε έρευνα, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Γέιλ κατέγραψε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν λευκά αντικείμενα και «κοκκινωπό αποχρωματισμό στο έδαφος» γύρω από το νοσοκομείο, καθώς και «αποδεικτικά στοιχεία που συνάδουν με μαζικές δολοφονίες» σε κέντρο κράτησης RSF σε πρώην παιδιατρικό νοσοκομείο.

Η Κέιτλιν Χάουαρθ διευθύντρια ανάλυσης συγκρούσεων στο Γέιλ, δήλωσε: «Δεν εξετάζουμε μικρούς αριθμούς, εξετάζουμε δεκάδες και εκατοντάδες και, τελικά, θα υπάρξουν χιλιάδες». Μάρτυρες ανέφεραν ότι μαχητές των RSF προέβαιναν σε επιδρομές σπίτι προς σπίτι, χτυπώντας και πυροβολώντας ανθρώπους, ενώ πολλοί άμαχοι πέθαναν προσπαθώντας να διαφύγουν.

Ο Τατζάλ-Ραχμάν, κάτοικος του καταυλισμού Ταουίλα, περιέγραψε την κατάσταση: «Ήταν σαν πεδίο εξόντωσης. Παντού πτώματα και άνθρωποι που αιμορραγούσαν και κανείς να τους βοηθήσει». Οι επιθέσεις στις γυναίκες περιλάμβαναν σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ πολλοί που προσπάθησαν να φτάσουν σε στρατόπεδα εκτοπισμένων πιθανότατα πέθαναν στην έρημο.

Καθώς ανώτεροι εκπρόσωποι των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) και του σουδανικού στρατού βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας για συνομιλίες με Αμερικανούς διπλωμάτες σχετικά με την προώθηση κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες στο Σουδάν κλιμακώθηκαν. Το πυροβολικό άνοιξε πυρ κατά της πόλης ενώ την Κυριακή χερσαία στρατεύματα εισέβαλαν, με αποτέλεσμα να διακοπούν πλήρως όλες οι επικοινωνίες.

Ανάλυση από το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Yale, το οποίο παρακολουθεί την πολιορκία χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και ανοιχτές πηγές, εντόπισε συστάδες αντικειμένων «συμβατές με το μέγεθος ανθρώπινων σωμάτων» και «ερυθρό έδαφος», που θεωρείται ότι προκλήθηκε από αίμα.

Ο επικεφαλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Βόλκερ Τουρκ, μίλησε για τον αυξανόμενο κίνδυνο «εθνοτικά υποκινούμενων παραβιάσεων και φρικαλεοτήτων» στο Ελ Φάσερ. Το γραφείο του δήλωσε ότι λαμβάνει «πολλαπλές, ανησυχητικές αναφορές ότι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης διαπράττουν φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων χωρίς δίκη».

Ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε σήμερα ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.