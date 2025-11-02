Η βεντέτα θα γίνει πόλεμος και θα συνταράξει την Κρήτη. Τα καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια εξαφανίστηκαν προσωρινά.

Οπως είχε συμβεί και στην υπόθεση του Μυλοποτάμου το 2008, δεν τα έκρυβαν σε σπίτια αλλά σε κρυψώνες ορεινές, σε σπηλιές, σε στάνες.

Πρωτοφανές ξεκαθάρισμα

Φίλοι και συγγενείς των τριών οικογενειών που εμπλέκονται στη βεντέτα οργανώνονται και είναι αποφασισμένοι για ένα πρωτοφανές ξεκαθάρισμα.

Οι πληροφορίες που φτάνουν στους επιτελείς της Αστυνομίας είναι ότι το Ηράκλειο βράζει.

Ερχονται και κρύβονται

Ερχονται στο νομό και κρύβονται άνθρωποι που δεν βρίσκονταν στο χωριό μέχρι το Σάββατο.

Παραμονεύουν στα βουνά.

Η Αστυνομία θεωρεί δεδομένο ότι εκτός από τους δράστες που ξέφυγαν ένοπλοι στον Ψειλορείτη, «ομάδες δράσης» οργανώνονται για να χτυπήσουν.

Δεν υπολογίζουν τις Αρχές

Δεν υπολογίζουν τις Αρχές, δεν φοβούνται τη δύναμη πυρός των αστυνομικών δυνάμεων που είναι περισσότεροι από τους κατοίκους του χωριού.

Για αυτούς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, «πρέπει να χυθεί αίμα». Κανένας συμβιβασμός. Η ατμόσφαιρα στο χωριό μυρίζει πόλεμο. Οι σφαίρες είναι μονόδρομος.

«Σαν τα σκυλιά»

Το είπε χθες αυτόπτης μάρτυρας και όλοι κατάλαβαν πόσο μίσος υπάρχει και πόσο δύσκολο είναι να καταλαγιάσει.

«Κυνηγούνταν με τα καλάσνικοφ στις πλαγιές σαν τα σκυλιά»

Οι δράστες είναι μέλη τριών οικογενειών

Δυο τραυματίες που έχουν συλληφθεί είναι ξαδέλφια 25 και 30 ετών.

Αναζητούνται στα βουνά τρία αδέλφια ενός τραυματία που συνέληφθη.

Μεταξύ τους ένας 19χρονος που είναι φαντάρος.

Πληροφορίες λένε ότι και οι 3 καταζητούμενοι είναι βαριά οπλισμένοι και δεν έχουν σκοπό να παραδοθούν.

Αντιθέτως διαμήνυσαν ότι είναι έτοιμοι για πράξεις αντεκδίκησης. Κρύβονται στον Ψηλορείτη

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές ως αφορμή του χθεσινού αιματοκυλίσματος.Επί 15 λεπτά οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Οι ριπές από τα καλάσνικοφ ήταν αδιάκοπες, μονάχα κραυγές και ουρλιαχτά τις συνόδευαν. Οι κάτοικοι έτρεξαν να κλειδαμπαρωθούν στα σπίτια τους.

Μία ημέρα μετά το μακελειό, με δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, οι ντόπιοι παραμένουν έντρομοι. Οι περισσότεροι δεν βγαίνουν καν από τα σπίτια τους.

Τα σενάρια και η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα με το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει για τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων, οι Αρχές προσπαθούν να ξεδιαλύνουν και το τοπίο, για το πώς ακριβώς έγινε το αιματοκύλισμα.

Οι δύο οικογένειες διαμένουν σε διαφορετικά σημεία του οικισμού. Το σπίτι, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, χτιζόταν σε περιοχή όπου μένουν μέλη της αντίπαλης οικογένειας. Όταν εκείνοι απάντησαν με πυροβολισμούς, κατά σπιτιών και αυτοκινήτων, ένα αγροτικό με μέλη της πρώτης οικογένειας πέρασε μέσα από κεντρικό σημείο του χωριού ανοίγοντας πυρ.

«Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει σκοτώσανε το Βαγγελιώ. Και ήταν η νύφη της δίπλα και μου λέει: ποιο Βαγγελιώ, την πεθερά μου; Και πάνω που το λένε, βλέπω στο δρόμο μπαλωθιές να πέφτουνε βροχή», είπε συγγενής της μίας οικογένειας.

Σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο, που εξετάζουν οι Αρχές, ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών συνάντησε στην είσοδο του χωριού δύο άνδρες της αντίπαλης οικογένειας.

Από τη συμπλοκή ο 39χρονος έπεσε νεκρός, προτού γενικευτούν οι πυροβολισμοί.

Κι όλα αυτά συνέβησαν, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στο χωριό, προκειμένου να κάνουν δεύτερη αυτοψία για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό ανέγερση σπίτι.

«Ενώ διενεργούσαν αυτοψία οι αστυνομικοί, σε ένα άλλο σημείο του χωριού το θύμα, ο ένας νεκρός, που είναι μέλος μίας οικογένειας, έφτασε στο χωριό, συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε κάποιο κεντρικό σημείο και εκεί ξεκίνησε να εκτυλίσσεται το περιστατικό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για τον 39χρονο

Ο 39χρονος, που συμμετείχε στο αιματηρό περιστατικό, «γαζώθηκε» από τα πυρά. Πίσω του αφήνει πέντε παιδιά.

Τον άντρα πυροβόλησαν με δύο διαφορετικά όπλα και δέχθηκε τουλάχιστον 4 φορές πυροβολισμούς.

Όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων. Έφερε διαμπερές τραύμα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο και μεταξύ άλλων και τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα.

Στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ εξακολουθούν να νοσηλεύονται κάποιοι από τους τραυματίες της αιματηρής συμπλοκής.

Ανακριτής και εισαγγελέας άσκησαν ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους 2 τραυματίες μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη το πρωί στις έντεκα.

Ψάχνουν εμπλεκόμενους και οπλισμό

Τα Βορίζια είναι ζωσμένα από αστυνομικούς. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει από το χωριό.

Ολόκληρη η περιοχή έχει μετατραπεί σε νεκρή ζώνη. Το χωριό γαζωμένο από σφαίρες, από το καφενείο της πλατείας, μέχρι αυτοκίνητα, σπίτια και τοίχους.

«Το χθεσινό μακελειό ξεκινάει από τη βόμβα. Κατέβηκε … προς το χωριό, στην κάτω μπάντα, εκεί ήταν η μακαρίτισσα κι άλλες γυναίκες γιατί σαν σήμερα θα ήταν το μνημόσυνο του πατέρα της. Και κατέβηκε ο άλλος και έριχνε αδιακρίτως πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, να φάει σφαίρα η… Και μετά ξεκίνησε η μάχη», δήλωσε συγγενής.

Μέλη των δύο οικογενειών έχουν ήδη φυγαδευτεί σε άλλα σημεία της Κρήτης, προκειμένου να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία.

Οι Ειδικές Δυνάμεις πραγματοποιούν εφόδους παρουσία εισαγγελέα με αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενδεικτικό του πολεμικού κλίματος που επικρατεί.

Αναζητούν εμπλεκόμενους στο αιματοκύλισμα, μάρτυρες και όπλα.

Στο σημείο βρίσκεται και επίλεκτη ομάδα του ελληνικού "FBI".