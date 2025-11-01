Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της νέας διπλωματικής της θητείας αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.