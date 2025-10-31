Pέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα Τίρανα, o πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο. Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα στους πνεύμονες, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το 1992 ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος έως το 2005, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική σκηνή.

Ο Φάτος Νάνο γεννήθηκε στα Τίρανα το 1952, γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία. Μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε στη διοίκηση των μεταλλουργικών εργοστασίων του Ελμπασάν και αργότερα ως οικονομολόγος σε αγρόκτημα.

Το 1984 διορίστηκε ερευνητής κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών στα Τίρανα, όπου παρέμεινε έως το 1990. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ξεκίνησε την πολιτική του πορεία.

Τον Δεκέμβριο του 1990 διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, ενώ τον Ιανουάριο του 1991 έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Λίγο αργότερα εκλέχτηκε πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1991, ο Νάνο ανέλαβε την πρωθυπουργία της μεταβατικής κυβέρνησης, με αποστολή τη διοργάνωση των πρώτων δημοκρατικών εκλογών μετά τον κομμουνισμό. Παραιτήθηκε εξαιτίας των απεργιών που συγκλόνιζαν τη χώρα.

Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας τρεις φορές: το 1991, από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005.

Μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις εκλογές του 1992, ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του για διαφθορά και κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνελήφθη το 1993 και το 1994 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, ωστόσο αθωώθηκε το 1999. Είχε ήδη αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 1997, εν μέσω ταραχών, και επέστρεψε στην ηγεσία των Σοσιαλιστών.

Μόλις τρεις μήνες αργότερα, οδήγησε το κόμμα του σε εκλογική νίκη και ανέλαβε εκ νέου την πρωθυπουργία, την οποία διατήρησε έως τον Σεπτέμβριο του 1998. Επανήλθε στην εξουσία το 2002 και παρέμεινε έως την ήττα των Σοσιαλιστών στις εκλογές του 2005.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο νυν πρωθυπουργός Έντι Ράμα τού είχε απονείμει μετάλλιο για τη συμβολή του «στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Ο Φάτος Νάνο υπήρξε παντρεμένος επί 25 χρόνια με τη Ρετζίνα Νάνο, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Μετά το διαζύγιό του, το 2002 παντρεύτηκε τη Ζοάνα Νάνο.