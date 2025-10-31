Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν αυτές θα περιλαμβάνουν και τις «παραδοσιακές» υπόγειες δοκιμές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα το μάθετε πολύ σύντομα, θα κάνουμε κάποιες δοκιμές», δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθ’ οδόν προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Άλλες χώρες το κάνουν. Εφόσον το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη, ο Τραμπ έχει ήδη δώσει εντολή στον στρατό να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία επανέναρξης των δοκιμών πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια. Η πρωτοβουλία αυτή εκλαμβάνεται ως μήνυμα ισχύος προς τις αντίπαλες πυρηνικές δυνάμεις, κυρίως την Κίνα και τη Ρωσία.

Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές με πραγματικές εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή σε δοκιμές πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία άλλη πυρηνική δύναμη, πλην της Βόρειας Κορέας, δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμή πυρηνικού όπλου τα τελευταία 25 χρόνια, με την τελευταία της Πιονγκγιάνγκ να χρονολογείται από το 2017.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε πάντως ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, μολονότι δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στην Καραϊβική. «Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η δύναμη αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον στόχων που σχετίζονται με ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.