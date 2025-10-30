Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει εντολή για επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών για πρώτη φορά μετά το 1992, ξυπνώντας το «φάντασμα» του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά σήκωσε το «γάντι» που πέταξε ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν έχανε ευκαιρία τον τελευταίο καιρό να δημοσιοποιεί βίντεο από το Κρεμλίνο με τις δυνατότητες των νέων ρωσικών όπλων. Ο αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσουν οι πυρηνικές δοκιμές, υποστηρίζοντας ότι «έπρεπε να το κάνω, όπως και οι άλλοι. Φαίνεται πως όλοι κάνουν πυρηνικές δοκιμές».

BREAKING: Trump just gave an unhinged rationale for why he suddenly wants to resume nuclear testing for the first time since 1992: “They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody.” He is unfit. Remove him now.pic.twitter.com/KK2DgnF4lF — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 30, 2025

Ο Τραμπ συνέχισε δε λέγοντας ότι «έχουμε περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιονδήποτε. Δεν κάνουμε δοκιμές, τις έχουμε σταματήσει πολλά χρόνια πριν. Αλλά αν οι άλλοι κάνουν δοκιμές, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε και εμείς». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να σχολιάσει σχετικά, απάντησε λέγοντας ότι η εκτόξευση του διηπειρωτικού πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik και η δοκιμή του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου Poseidon, τις οποίες η Ρωσία πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα, δεν αποτελούν πυρηνικές δοκιμές. Ο Πεσκόφ μάλιστα επικαλέστηκε δηλώσεις του προέδρου Πούτιν, πως «αν κάποιος αποχωρήσει από το μορατόριουμ, η Ρωσία θα απαντήσει με αντίστοιχο τρόπο».

Τα πυρηνικά οπλοστάσια

Την ίδια ώρα, ειδικοί καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών όπλων στον κόσμο, λέγοντας πως τα περισσότερα κατέχει η Ρωσία. «Σχεδόν το 90% των πυρηνικών όπλων βρίσκονται στα οπλοστάσια της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Αυτό ήταν πάντα το θέμα, λόγω της εμπειρίας του Ψυχρού Πολέμου, του ρόλου και των οπλοστασίων που ανέπτυξαν με τον χρόνο, των στρατηγικών κ.λ.π.», λέει μέλος της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει 12.400 πυρηνικές κεφαλές, εκ των οποίων 5.459 διαθέτει η Ρωσία και 5.177 οι ΗΠΑ. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μεταξύ του 1945 και του 1996, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου, ο οποίος ευτυχώς μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί.

Η συνθήκη αφοπλισμού New START

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια. Καθώς η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026, ο Πούτιν πρότεινε στις αρχές Οκτωβρίου την παράτασή της για ένα έτος, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθεωρήσεων των οπλοστασίων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ το 2019, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια άλλη σημαντική συνθήκη που είχαν υπογράψει το 1987 με τη Ρωσία, για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF).Το 2020 ο αμερικανικός Τύπος αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο του Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, ως προειδοποίηση προς τη Ρωσία και την Κίνα.