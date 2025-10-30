Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υπερασπίστηκε την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναληφθούν οι πυρηνικές δοκιμές, ύστερα από παύση 33 ετών, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Όπως δήλωσε ο Βανς, οι δοκιμές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και συμβάλλουν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στρατηγικών αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας. «Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σημείωσε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, διαθέτουν ισχυρά πυρηνικά οπλοστάσια. «Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», πρόσθεσε. Κλείνοντας, ο Βανς διευκρίνισε πως «ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός, και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».