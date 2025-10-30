Οι συνεχείς καυχησιολογίες του Κρεμλίνου για το πυρηνικό του οπλοστάσιο φαίνεται πως άγγιξαν ευαίσθητη χορδή στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας πως «άλλες χώρες ήδη διεξάγουν δοκιμές» και ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να βρίσκονται σε ισότιμη βάση».

Η ανακοίνωση, που έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε λίγο πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Αν και ο Αμερικανός ηγέτης έσπευσε να διευκρινίσει πως η απόφασή του «δεν είχε να κάνει με την Κίνα», τα χρονικά συμφραζόμενα της δήλωσης δημιουργούν την εντύπωση μιας νέας, επικίνδυνης πυρηνικής κούρσας εξοπλισμών.

Ο Πούτιν παρουσίασε τον «Ποσειδώνα»

Η αμερικανική αντίδραση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά τη νέα επίδειξη δύναμης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μόσχας, ο Ρώσος ηγέτης ανακοίνωσε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του “Poseidon”, μιας πειραματικής πυρηνικής υποβρύχιας τορπίλης με βεληνεκές άνω των 9.600 χιλιομέτρων.

«Η ισχύς του Ποσειδώνα υπερβαίνει σημαντικά αυτή του πιο προηγμένου βαλλιστικού πυραύλου μας. Είναι μοναδικό όπλο, αδύνατο να αναχαιτιστεί», δήλωσε ο Πούτιν, σε μια ακόμη επίδειξη πυρηνικής ισχύος προς τη Δύση.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μόσχα είχε αποκαλύψει ότι δοκίμασε επιτυχώς τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik (Storm Petrel), που σύμφωνα με ρωσικούς ισχυρισμούς μπορεί να πετά για απεριόριστο χρόνο χρησιμοποιώντας πυρηνικό καύσιμο. Παρά τις επιφυλάξεις των ειδικών για την τεχνική αξιοπιστία και ασφάλεια τέτοιων όπλων, το μήνυμα του Κρεμλίνου ήταν σαφές: η Ρωσία σκοπεύει να διατηρήσει και να επεκτείνει την πυρηνική της υπεροχή.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα πυρηνικά ως διπλωματικό μοχλό

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πυρηνική ρητορική της Μόσχας δεν στοχεύει μόνο στη στρατιωτική αποτροπή, αλλά λειτουργεί και ως εργαλείο διπλωματικής πίεσης. Με περιορισμένο οικονομικό κόστος, η Ρωσία κατορθώνει να διατηρεί την προσοχή της Δύσης στραμμένη επάνω της, επιδιώκοντας παραχωρήσεις στο ουκρανικό μέτωπο και αναγνώριση του διεθνούς της ρόλου.

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι έχει προκληθεί από τις συζητήσεις για αποστολή δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και ταυτόχρονα έχει απορριφθεί καθώς η Ουάσιγκτον αρνείται να δεχθεί τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ περνά στην αντεπίθεση

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος αγνόησε τις ρωσικές επιδείξεις ισχύος. Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πούτιν «ακατάλληλες» και τον κάλεσε να «τερματίσει τον πόλεμο που κρατά τέσσερα χρόνια αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της δοκιμής του πυρηνοκίνητου Poseidon, η Ουάσιγκτον φάνηκε να αλλάζει στάση. Η εντολή Τραμπ για επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών δείχνει πως το παιχνίδι ψυχολογικής πίεσης του Κρεμλίνου ίσως πέτυχε περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζε.

Η νέα πυρηνική εποχή

Η συνθήκη New START, που περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει τον Φεβρουάριο του 2026. Χωρίς επέκταση ή νέα συμφωνία, ο κόσμος κινδυνεύει να εισέλθει σε μια νέα, απρόβλεπτη πυρηνική εποχή, με αυξημένο κίνδυνο παρεξηγήσεων, λαθών και κλιμάκωσης.

Αυτό που ξεκίνησε ως πολιτικό μήνυμα ή επίδειξη δύναμης, μπορεί τώρα να εξελιχθεί σε επικίνδυνη πραγματικότητα. Η επιστροφή της πυρηνικής αντιπαράθεσης δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η διεθνής σταθερότητα και πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη ρητορική και την καταστροφή.

Πηγή CNN