Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, λίγα λεπτά πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση μέσω του Truth Social, ενώ βρισκόταν στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One με προορισμό την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σι.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου «σε ισότιμη βάση» με τις άλλες πυρηνικές δυνάμεις. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από κάθε άλλη χώρα», προσθέτοντας πως «η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά ενδέχεται να φτάσει στο ίδιο επίπεδο μέσα σε 5 χρόνια».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις και απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ανάρτησή του.

Η ταχεία ενίσχυση του κινεζικού οπλοστασίου

Το Πεκίνο έχει υπερδιπλασιάσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, το οποίο εκτιμάται ότι πλέον περιλαμβάνει περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές, έναντι 300 το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Ερευνών (CSIS).

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (Sipri), οι ΗΠΑ διαθέτουν 5.117 πυρηνικές κεφαλές και η Ρωσία 5.489.

Το Sipri υπολογίζει ότι συνολικά εννέα χώρες —Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία, Πακιστάν, Ινδία, Ισραήλ και Βόρεια Κορέα— κατέχουν περισσότερες από 12.200 πυρηνικές κεφαλές.

Ρωσικές δοκιμές και διεθνείς αντιδράσεις

Η απόφαση του Τραμπ φαίνεται να συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη του κινεζικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά και με τις πρόσφατες επιτυχίες της Ρωσίας σε νέους πυρηνοκίνητους πυραύλους.

Την Κυριακή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχημένη τελική δοκιμή του πυραύλου Burevestnik, ο οποίος, όπως είπε, «έχει απεριόριστο βεληνεκές» και μπορεί να παρακάμπτει τα περισσότερα αμυντικά συστήματα. Ο Τραμπ επέκρινε τη ρωσική στάση, δηλώνοντας ότι ο Πούτιν θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έδειξε να πτοείται. Την Τετάρτη δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε ακόμη μία δοκιμή, αυτή τη φορά ενός υποθαλάσσιου drone, του Ποσειδώνα, το οποίο διαθέτει πυρηνική πρόωση και μπορεί να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο. «Κανένα άλλο σκάφος στον κόσμο δεν είναι ισάξιο με αυτό σε ταχύτητα και στο βάθος» δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας τρόπος να το αναχαιτίσουν».

Οι συνθήκες αφοπλισμού υπό πίεση

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη New START, που περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές κάθε χώρας και προβλέπει μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Καθώς η συνθήκη λήγει τον Φεβρουάριο, ο Πούτιν πρότεινε την παράτασή της για έναν χρόνο, χωρίς όμως να αναφερθεί στην επανέναρξη των επιθεωρήσεων. Το 2019, επί πρώτης θητείας Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη συνθήκη INF για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς, που είχε υπογραφεί το 1987.

Το 2020, αμερικανικά μέσα είχαν αναφέρει πληροφορίες για σχέδιο του Τραμπ να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές ως προειδοποίηση προς Ρωσία και Κίνα. Από το 1945 έως το 1992, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 1.054 πυρηνικές δοκιμές, πριν ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος επιβάλει μορατόριουμ.