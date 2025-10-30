Με σημείο εκκίνησης τη Βαγδάτη, όπου βρίσκεται σήμερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκινά έναν γύρο διπλωματικών επαφών με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, την κινητικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα επιμέρους ζητήματα μεγάλου διμερούς ενδιαφέροντος όπως είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Σινά που επιταχύνονται με την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου της Μονής κ. Συμεών την Παρασκευή.

Κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στη Βαγδάτη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντάται με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεϊν ενώ θα γίνει δεκτός και από τον Ιρακινό πρόεδρο Αμντούλ Λατίφ Τζαμάλ Ρασίντ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, θα ακολουθήσει συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μαχμούντ Νταούντ Σαλμάν αλ- Μασχαντανί.

Προτού μεταβεί στην προγραμματισμένη του επίσκεψη στο Μπαχρέιν προκειμένου να συμμετάσχει το Σάββατο (1/11) στον Manama Dialogue, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαχρέιν που διεξάγεται με στόχο τη συζήτηση και ανάλυση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή (με τη φετινή διάσκεψη να αφορά στις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής, τη θαλάσσια ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και την ενεργειακή μετάβαση), ο Έλληνας ΥΠΕΞ πιθανότατα θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Συμεών στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης.

Εκεί δεν αποκλείεται να έχει επαφή με τον αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι με τον οποίο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε διαρκή επαφή, στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που προκλήθηκε μετά την απόφαση της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης της 28ης Μαϊου με επίδικο τη βιωσιμότητα της Μονής Σινά. Μένει να φανεί εάν θα καταστεί δυνατό (λόγω covid) να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην ενθρόνιση στο Σινά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την πρόσφατη συζήτηση στη βουλή με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική, είχε ανακοινώσει την ύπαρξη προκαταρκτικής, κοινής κατανόησης μεταξύ Αθήνας και Καϊρου για τη Μονή Σινά ως αποτέλεσμα εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ των ΥΠΕΞ των δύο χωρών.

Με δεδομένο ότι από την Αθήνα εκπέμπεται όλο το προηγούμενο διάστημα το μήνυμα πως η τελική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τη Μονή Σινά είναι προ των πυλών, καθώς έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μεταξύ ελληνικής και αιγυπτιακής αντιπροσωπείας, και εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της ενθρόνισης την Παρασκευή, θα πρέπει να θεωρείται πλέον ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τη βιωσιμότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης εις το διηνεκές.

Επιστρέφοντας από την Αίγυπτο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης – που παράλληλα έχει πραγματοποιήσει έναν πρώτο γύρο διερευνητικών επαφών με τα 4 άλλα μέρη (Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη) στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για φόρουμ «5Χ5»

επί της ατζέντας των θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου – υποδέχεται τη Δευτέρα στο ΥΠΕΞ στην Αθήνα τον Πορτογάλο ομόλογό του, Πάουλο Ράνγκελ. Στην ατζέντα της επίσκεψης θα συζητηθούν θέματα διμερή, κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ, θέματα που απορρέουν από τη γεωγραφία της Μεσογείου και ό,τι αφορά σε επικείμενες δράσεις και πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ έχει λάβει πρόσκληση προκειμένου να παραστεί και στο ενεργειακό γεγονός της χρονιάς στο Ζάππειο, τη «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» (P-TEC) στις 6 και 7 Νοεμβρίου όπου, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν και οι αμερικανοί υπουργοί Κρις Ράιτ, Νταγκ Μπέργκαμ και Μάικλ Ρήγας τους οποίους θα υποδεχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.