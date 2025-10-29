Άστρα

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δεν θα καταφέρετε να ησυχάσετε στο σπίτι σας, μιας και όλο και κάτι θα χαλάει. Αν ειδικά καίγεστε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική συσκευή, τότε η κατάσταση θα είναι πιο περίπλοκη αφού ενδέχεται να σας αφήσει στα μισά. Εύκολη δεν θα είναι και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο αφού θα […]