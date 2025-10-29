Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δημοφιλή
- 1
Δώρο Χριστουγέννων 2025: Η ανατροπή που κανείς δεν περιμένει - Ποιοι θα πάρουν ολόκληρο και ποιοι μισό
- 2
Σήμα κινδύνου από τη NASA: Η Γη σκοτεινιάζει - Οι επιστήμονες ανησυχούν για την ενεργειακή ανισορροπία
- 3
Μισθοί και συντάξεις: Δείτε πόσα χρήματα θα πάρετε το 2026 - Αναλυτικός πίνακας
- 4
Ο Αρκάς και η «φθηνή πλάκα»: Ένα ακόμη έξυπνο σχόλιο για την καθημερινότητα
- 5
Προσωπικός Αριθμός: Σημαντικά οφέλη αλλά και κίνδυνοιο ενδεχόμενο υποκλοπής
- 6
Τα χρήματα που σας περιμένουν τον Νοέμβριο - Οδηγός επιδομάτων
- 7
Νύχτα τρόμου για πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ - «Μπορεί να με απαγάγουν... θέλω να πάω σπίτι μου»
- 8
Νέα εποχή για τα πρόστιμα του ΚΟΚ - «Αντίο» στο σβήσιμο των κλήσεων
- 9
Νέα επιδόματα ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πάρουν έως 1.118 ευρώ τον μήνα και ποιοι επιχορήγηση 17.500 ευρώ
- 10
ΑΑΔΕ: Λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας 2020 – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας – Η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει εξάγωνο με Ήλιο, φέρνοντας σταθερότητα και αρμονία
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Αν έχετε βγάλει κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα και θέλετε να κάνετε επενδύσεις, μην τα βάλετε όπου να ’ναι. Δεν είστε για να ρισκάρετε τώρα. Αν δεν πολυκατέχετε τα χρηματιστηριακά, γιατί δεν ζητάτε τα «φώτα» ενός ειδικού που θα σας κατευθύνει πιο σωστά; ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις του Σαββατοκύριακου – Ο Ερμής σε τρίγωνο με Κρόνο είναι μία όψη που χαρίζει υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε αποφάσεις
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα δεν θα καταφέρετε να ησυχάσετε στο σπίτι σας, μιας και όλο και κάτι θα χαλάει. Αν ειδικά καίγεστε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική συσκευή, τότε η κατάσταση θα είναι πιο περίπλοκη αφού ενδέχεται να σας αφήσει στα μισά. Εύκολη δεν θα είναι και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο αφού θα […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής – Ο Ερμής σε τρίγωνο με Δία φέρνει εύνοια σε συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Κρατήστε κλειστό το πορτοφόλι μας σήμερα και μην κάνετε έξοδα γιατί δεν έχετε όσο εισόδημα θα θέλατε. Εάν νιώθετε πως δεν έχετε ιδιαίτερη ενέργεια, πιείτε πολλούς χυμούς και ξεκουραστείτε απόψε ώστε να πάρετε τα πάνω σας. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) Η επίλυση ορισμένων προβλημάτων στη ζωή σας […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης – Ο Ήλιος περνά στον Σκορπιό και η Σελήνη σχηματίζει θετικές όψεις με Δία και Ερμή
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Έχετε πολλή ενέργεια σήμερα. Αξιοποιήστε την στο έπακρο για να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Δοκιμάστε στην εργασία σας να εξετάσετε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στις υποθέσεις που έχετε αναλάβει ώστε να μην σας ξεφύγει απολύτως τίποτα. Αν θέλετε να διασκεδάσετε, βγείτε απόψε με τους φίλους. ΤΑΥΡΟΣ (20 […]