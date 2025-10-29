Η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάζεται εκ νέου, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προχώρησε σε «στοχευμένο πλήγμα» στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ως απάντηση όπως υποστηρίζεισε παραβιάσεις της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μπεΐτ Λαχίγια, όπου φέρεται να βρισκόταν υποδομή αποθήκευσης όπλων. «Ο στρατός προχώρησε σε στοχευμένη επιχείρηση εναντίον εγκαταστάσεων της Χαμάς που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς», ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι επανέφερε την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της Γάζας, τις οποίες χαρακτήρισε «απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς».

Κάτοικοι της Πόλης της Γάζας ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη στο βόρειο τμήμα και είδαν στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 250 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις της νύχτας Τρίτης προς Τετάρτη, σε ένα από τα πιο φονικά επεισόδια από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, πριν από τρεις εβδομάδες.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν, όπως αναφέρει η ισραηλινή πλευρά, μετά την κατηγορία ότι η Χαμάς δεν επέστρεψε τις σορούς των νεκρών ομήρων και ότι πυρπόλησε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι ένας στρατιώτης, ο επιλοχίας Γιόνα Εφραΐμ Φελντμπάουμ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς, δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεκάδες διοικητές της Χαμάς» σκοτώθηκαν στις νυχτερινές επιχειρήσεις ενώ ο στρατός ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τέθηκε εκ νέου σε ισχύ στις 10 π.μ. τοπική ώρα.