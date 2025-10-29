Συναγερμός σήμανε στις βελγικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν τέσσερα ή πέντε άγνωστα drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη στρατιωτική βάση του Marche-en-Famenne, μία από τις σημαντικότερες βάσεις των χερσαίων δυνάμεων του Βελγίου.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Θίο Φράνκεν, επιβεβαίωσε το περιστατικό δηλώνοντας: «Το βράδυ του Σαββάτου, ο στρατός μας εντόπισε τέσσερα ή πέντε drones να πετούν πάνω από τη στρατιωτική βάση Marche-en-Famenne στο Βέλγιο. Δεν πρόκειται για ερασιτέχνες, αλλά για επαγγελματίες που διεξάγουν κατασκοπεία πάνω από αυτή τη βάση, η οποία είναι η κύρια βάση για τις χερσαίες δυνάμεις μας».

Η αστυνομία και η Βελγική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (SGRS) έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό, η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με έναν ευρύτερο υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης.

«Αυτή η τελευταία εισβολή αποτελεί μέρος ενός υβριδικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον της Ευρώπης, ο οποίος περιλαμβάνει πολυάριθμες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος είναι η αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και η δημιουργία πανικού», υπογράμμισε ο Φράνκεν.

Η προέλευση των drones παραμένει άγνωστη, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ρωσικής εμπλοκής. Ο υπουργός προανήγγειλε ότι ετοιμάζει αναλυτική έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο των Υπουργών την επόμενη εβδομάδα, ζητώντας την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας απέναντι σε εναέριες απειλές.

«Πρόκειται για μια πραγματική και επείγουσα απειλή. Αυτή ήταν μια σαφώς ενορχηστρωμένη επιχείρηση εναντίον της καρδιάς του στρατού μας. Αναζητούσαν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κρίσιμες υποδομές», τόνισε ο Βέλγος υπουργός.

Τέλος, νέες θεάσεις drones αναφέρθηκαν και το βράδυ της Τρίτης πάνω από την ίδια βάση, με τις αρχές να εξετάζουν εάν πρόκειται για τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εμφανίστηκαν το Σάββατο. Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί στις αρχές Οκτωβρίου κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση του Έλσενμπορν, στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα γερμανικά σύνορα.