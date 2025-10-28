O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κατά τη διάρκεια τελετής εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής αρμάτων μάχης νέας γενιάς της BMC στην επαρχία Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Στην εκδήλωση παραδόθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας τα τρία πρώτα τουρκικής κατασκευής άρματα μάχης Altay.

Όπως επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος, η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα δύο δεκαετιών συστηματικών επενδύσεων, επιμονής και στρατηγικού σχεδιασμού. Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατιωτική της αποτρεπτική ισχύ, συμβάλλοντας παράλληλα στην παγκόσμια ειρήνη.

«Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία με τα υπερσύγχρονα οχήματά μας, στον αέρα, στη στεριά και στη θάλασσα. Δεν είμαστε πια ένα κράτος που ακολουθεί άλλους· είμαστε ένα κράτος που το ακολουθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) Χαλούκ Γκιουργκούν, καθώς και ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι. Παρών ήταν και ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ, Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Χασάν μπιν Αλί Αλ-Θάνι.

Η νέα μονάδα παραγωγής

Σύμφωνα με τη Hurriyet, η νέα υπερσύγχρονη μονάδα θεωρείται κομβικό κέντρο για την παραγωγή των πιο προηγμένων τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης της Τουρκίας. Θα αποτελέσει κύρια γραμμή παραγωγής τόσο για τα εγχώρια άρματα Altay όσο και για τα νέα τεθωρακισμένα Altuğ, με ρυθμό παραγωγής περίπου οκτώ οχημάτων τον μήνα για τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Σήμερα είμαστε υπερήφανοι και συγκινημένοι για την πρόοδο της αμυντικής μας βιομηχανίας», σημείωσε ο Ερντογάν, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη των αρμάτων Altay.

Γεωπολιτικές αναφορές

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική τάξη αλλάζει ριζικά. Επικαλέστηκε τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, όπως αυτή στη Γάζα, όπου –όπως είπε– έχουν σκοτωθεί πάνω από 70.000 άμαχοι, για να αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης ισχυρής στρατιωτικής δύναμης και ανθεκτικής, ανεξάρτητης οικονομίας.

«Θαύμα της μηχανικής»

Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε ότι η Τουρκία χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό, ειδικά σε μια περίοδο αυξανόμενων περιφερειακών συγκρούσεων και διεθνούς αστάθειας. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να εκσυγχρονίσουμε πλήρως τον στρατό μας και να τον εξοπλίσουμε με τα πιο προηγμένα μέσα μάχης», υπογράμμισε.

Ο Γκιουλέρ πρόσθεσε ότι «χάρη στα άρματα Altay, η μαχητική μας ισχύς θα αυξηθεί σημαντικά». Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιουργκούν, χαρακτήρισε τα άρματα Altay «θαύμα της μηχανικής» και σύμβολο της τεχνολογικής προόδου της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.