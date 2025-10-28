Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέρασε σήμερα (28/10) την πόρτα του χειρουργείου, όπως έκανε γνωστό η Αναντολού Εφές, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η επιστροφή του στα παρκέ υπολογίζεται σε περίπου οκτώ μήνες.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας αναφέρει:

«Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Δρ. Ουγκούρ Ντιλίτσικ δήλωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες».