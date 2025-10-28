Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέρασε σήμερα (28/10) την πόρτα του χειρουργείου, όπως έκανε γνωστό η Αναντολού Εφές, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η επιστροφή του στα παρκέ υπολογίζεται σε περίπου οκτώ μήνες.
Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας αναφέρει:
«Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Δρ. Ουγκούρ Ντιλίτσικ δήλωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες».
Panathinaikos Aktor karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu.
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
