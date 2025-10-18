Ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό, όταν προσγειώθηκε άσχημα έπειτα από προσπάθεια για κάρφωμα. Ο διεθνής σέντερ αποχώρησε από το παρκέ με φορείο, εμφανώς συγκλονισμένος και με δάκρυα στα μάτια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να προμηνύουν τα χειρότερα.

Δυστυχώς, οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τουρκικής ομάδας, ο Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Το διάστημα της απουσίας του εκτιμάται στους οκτώ μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Έλληνας σέντερ πρόλαβε να αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια της φετινής EuroLeague, μετρώντας 2.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, η Εφές γνωστοποίησε και τον τραυματισμό του Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ώμου στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Τούρκος φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες, λόγω του τραυματισμού του στον αριστερό ώμο.

Δείτε την ανάρτηση της Αναντολού Εφές: