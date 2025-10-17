Η αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη σημαδεύτηκε από μια ιδιαίτερα άτυχη στιγμή, καθώς όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Γιώργο Παπαγιάννη.

Πέντε λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Έλληνας σέντερ προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, πατώντας άσχημα με το αριστερό του πόδι και σωριάστηκε αμέσως στο έδαφος, κρατώντας το γόνατό του.

Ο προπονητής της Εφές, Ίγκορ Κοκόσκοφ, έπιανε το κεφάλι του εμφανώς ανήσυχος, την ώρα που στο γήπεδο επικρατούσε παγωμάρα. Το ιατρικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας έσπευσε στο σημείο, ενώ λίγο αργότερα ο Παπαγιάννης απομακρύνθηκε με φορείο, έχοντας δάκρυα στα μάτια, φανερά σοκαρισμένος από τον τραυματισμό του.

Η στιγμή της αποχώρησης του Έλληνα σέντερ: