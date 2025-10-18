Ο Γιώργος Παπαγιάννης ευχαρίστησε τους οπαδούς του που τον στήριξαν έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατό του στον αγώνα ενάντια της ομάδας του, Αναντολού Εφές ενάντια στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας σέντερ διαγνώστηκε με ρήξη πρόσθιου χιαστού και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Μέσω ενός «story» του στο Instagram, ο Παπαγιάννης ευχαρίστησε τους οπαδούς του για την στήριξη που του έχουν δείξει και έδωσε ένα αισιόδοξο μύνημα πως θα γυρίσει καλύτερος και πιο δυνατός όταν ξεπεράσει τον τραυματισμό.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Σας ευχαριστώ όλους για τις ωραίες ευχές σας. Η στήριξή σας και τα μυνήματά σας σημαίνουν τα πάντα και μου δίνουν την δύναμη να γυρίσω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω!»