Μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα για την 28η Οκτωβρίου, πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη αφήνοντας λουλούδια στα 57 ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Η μαθητική παρέλαση μόλις ολοκληρώθηκε και οι παρευρισκόμενοι στέκονταν μπροστά στα 57 ονόματα που είχαν σημειωθεί με κόκκινη μπογιά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μοίρασε κόκκινα τριαντάφυλλα στους παρευρισκόμενους. Μαζί της ήταν και η κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, αγκαλιασμένη με τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Το μήνυμα της συγκέντρωσης είχε ευθεία αναφορά στην τραγωδία.

«Να πούμε ένα βροντερό ‘Όχι’ στην διαφθορά που σκοτώνει». «Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!! Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ’ όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!» έγραψε σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πολιτική αντιπαράθεση για την τροπολογία

Παρά την ψήφιση τροπολογίας που απαγορεύει συγκεντρώσεις ή διαμαρτυρίες στο Μνημείο, χθες το βράδυ μέλη του κινήματος «Μέχρι Τέλους» συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα τραγουδώντας Μάνο Χατζιδάκι.

Το παρών έδωσε και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα βρίσκεται κάθε βράδυ στο σημείο.

Όλα δείχνουν ότι η εφαρμογή της τροπολογίας αντιμετωπίζει δυσκολίες και συνεχίζει να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι, από τη στιγμή που η τροπολογία έγινε νόμος του κράτους, θα εφαρμοστεί με λεπτούς χειρισμούς.