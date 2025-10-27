Η αγωνιστική που ακολουθεί τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολη για τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό: δεν αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, αλλά σε άλλες ομάδες που όπως αυτός δεν συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση συνεχώς και κάθε χρόνο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ζορίστηκαν απερίγραπτα πολύ στα παιχνίδια τους ομάδες όπως η Τσέλσι, η Νιούκαστλ, η Γαλατάσαραϊ, η Μπριζ, η Μαρσέιγ, η Μονακό, η Αθλέτικ Μπιλμπάο, κ.λπ. Κάποιες τα κατάφεραν και κέρδισαν ιδρώνοντας: η Γαλατά π.χ. βρέθηκε να παίζει από νωρίς με παίκτη παραπάνω. Ομως το αληθινά παράξενο είναι ότι ζορίζονται και ομάδες που από αυτό σπανίως λείπουν: η Λίβερπουλ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Αρσεναλ, η Ιντερ, η Μάντσεστερ Σίτι ίδρωσαν πολύ και μόνο η Μπορούσια και η Αρσεναλ απέφυγαν το στραβοπάτημα βρίσκοντας η πρώτη ένα γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κολωνία και η δεύτερη απλά τη δύναμη να κρατήσει στην πίεση που της άσκησε η Κρίσταλ Πάλλας στο τέλος. Και αυτό δεν συνέβη γιατί έχουν μικρά ρόστερ.

Τρόπος

Παρά τις δυσκολίες ομάδων όπως η Αρσεναλ, αλλά φέτος και η Παρί, που είναι πρώτες αλλά χωρίς να έχουν αποσπαστεί από τους διώκτες τους, ο μόνος τρόπος για να μπορεί μια ομάδα να διαχειρίζεται την τρομερή δυσκολία που λέγεται «συμμετέχω στο Τσάμπιονς Λιγκ κι αγωνίζομαι και στο πρωτάθλημα της χώρας μου κυνηγώντας στόχους», είναι να παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ συνεχώς. Αλλά πόσες ομάδες στην Ευρώπη μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα; Εξαιρουμένων της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν (άντε και δυο – τριών αγγλικών) στην πραγματικότητα αυτές είναι ελάχιστες! Αλλά ακόμα και αυτές που έχουν πολλές συνεχείς παρουσίες (η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα π.χ.) κι αυτές δυσκολεύονται. Μετρούν τραυματίες, έχουν θέματα με την κόπωση, δεν μπορούν να κρατήσουν την αγωνιστική ένταση των αγώνων τους διαρκώς ψηλά. Γιατί συχνά μετά τα ματς που δίνουν για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση αδειάζουν.

Αρκετές

Γιατί δεν έχουν τέτοια προβλήματα όσοι αγωνίζονται στο Γιουρόπα Λιγκ και στο Conference League και μάλιστα Πέμπτη; Πρώτα από όλα κι αρκετές από αυτές τις ομάδες έχουν προβλήματα. Η Αμπερντίν που διασύρθηκε από την ΑΕΚ διασύρθηκε και από τη Χιμπέρνιαν, η Φέγενορτντ που κέρδισε την Πέμπτη τον ΠΑΟ έχασε από τις πιο συνηθισμένη να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις PSV. Τα εμπόδια ωστόσο που βρίσκουν απέναντί τους οι ομάδες που αγωνίζονται στο Γιουρόπα Λιγκ και στο Conference League είναι πιο χαμηλά. Και βέβαια κυρίως συνήθως μιλάμε για ομάδες χωρίς μεγάλες υποχρεώσεις πρωταθλητισμού. Οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν το όποιο πρόβλημα. Το κυνηγητό του τίτλου δεν σου επιτρέπει στραβοπατήματα καθώς τα πιο πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχουν και play offs. Ενας μήνας μέτριων αποτελεσμάτων εξαιτίας του σκληρού προγράμματος μπορεί να σου δημιουργήσει άλυτα προβλήματα. Δείτε π.χ. τη Λίβερπουλ. Το περασμένο καλοκαίρι έκανε τις πιο ακριβές μεταγραφές στην Ευρώπη. Σήμερα είναι 7 βαθμούς πίσω από την Αρσεναλ. Είναι πάρα πολλοί: η συνέχειά της θα είναι δύσκολη.

Μπενίτεθ

Από υποχρεώσεις φάνηκε να γνωρίζει κι ο Ράφα Μπενίτεθ που στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο είπε πολύ σωστά τα προβλεπόμενα. Μίλησε πολύ καλά για τους οπαδούς και ήταν ενήμερος για τις απαιτήσεις που υπάρχουν: «Είναι απαιτητικοί, αλλά πάντοτε δίπλα μας. Οταν εκνευρίζεσαι μερικές φορές με τον σύλλογο, είναι γιατί έχεις το πάθος» είπε. Μίλησε για την ανάγκη του ΠΑΟ να κερδίσει τίτλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα κάνουμε το παν να κατακτήσουμε τίτλους καθώς αυτό είναι το βασικό και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι». Μίλησε για την ανάγκη να χτιστεί η καλύτερη νοοτροπία (που σημαίνει πως δεν τη διέκρινε) αλλά και για τον τρόπο που αυτό θα έρθει: «θα κοιτάζουμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι» είπε και πρόσθεσε πως από αυτόν δεν θα ακούσουμε μακροπρόθεσμα σχέδια καθώς πάντα το σημαντικό θα είναι το επόμενο ματς. Μίλησε και για μεταγραφές: «Αν ο πρόεδρος επιθυμεί να βάλει περισσότερα λεφτά θα το δεχθούμε με χαρά» είπε. Οσο για τα πολλά χρόνια του ΠΑΟ χωρίς κατάκτηση πρωταθλήματος ούτε αυτά δεν φάνηκε να τον τρομάζουν. «Η Βαλένθια πριν την αναλάβω είχε 31 χρόνια να κερδίσει το πρωτάθλημα και η Λίβερπουλ 21. Τα δεκαπέντε δεν είναι πολλά» είπε.

Χιούμορ

Ο Μπενίτεθ είναι κοσμογυρισμένος και κοσμοπολίτης. Και είναι και άνθρωπος με χιούμορ. Είπε π.χ. πως επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές φορές που τα πάντα καθορίζονται από την τύχη, έχει στο σταφ του ένα συνεργάτη που λέγεται Ιησούς (!): «έχω φέρει τον κατάλληλο» είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι στο ποδόσφαιρο «κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα». Για τον Ισπανό με την τεράστια πείρα ήταν εύκολο να κάνει εξαιρετική εντύπωση στην πρώτη του συνέντευξη. Μίλησε και για ζητήματα τακτικής όπως είχε κάνει και ο Ρουί Βιτόρια στην παρουσίασή του. Ο οποίος Βιτόρια βέβαια όταν έφυγε συνέντευξη δεν έδωσε. Γιατί έτσι συμβαίνει με τους προπονητές: μιλάνε πολύ όταν έρχονται και πληρώνονται το κατιτίς τους για να μη μιλήσουν όταν φύγουν.

Βοήθησε

Η παρουσία του Μπενίτεθ βοήθησε τον ΠΑΟ να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης στο πρώτο του ματς που αυτός κάθισε στον πάγκο της ομάδας. Στην πρεμιέρα του στον ΠΑΟ ο Ισπανός αποδείχτηκε γουρλής. Είδε τη νέα του ομάδα να ανοίγει το σκορ με ένα πέναλτι που εκτέλεσε ο Σφιντέρσκι και καταλόγισε το VAR στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟ χωρίς καν να πιέσει πήγε στο 2-0 με αυτογκόλ του Φερνάντεζ. Ο ΠΑΟ δεν ήταν βέβαια θεαματικός. Αλλά αν θέλετε να δείτε κάτι πραγματικά θεαματικό στην Ελλάδα δείτε τον διαιτητή Κατσικογιάννη να μπερδεύεται δείχνοντας λάθος πέναλτι μετά την εξέταση του VAR στο ματς Κηφισιά – Παναιτωλικός (1-1), τους παίκτες της Καβάλας να κυνηγάνε τον τερματοφύλακα και συμπαίκτη τους Γιάννη Ζωγράφο για τα γκολ που δέχτηκε από την Αναγέννηση Καρδίτσας και άλλα τέτοια που σίγουρα δεν θα τα δείτε αλλού. Για γκολ και ευκαιρίες και άλλα τέτοια υπάρχουν κάτι ματς σαν το Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (2-1 ), που είχε τρία γκολ που μέτρησαν και τρία (όλα της Βασίλισσας που δεν μέτρησαν) μαζί κι ένα χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ. Εμείς εδώ ψάχνουμε αν υπάρχει λήψη κάμερας για τα επεισόδια που έγιναν στην εξέδρα στο ματς Ηρακλής – Νίκη Βόλου κ.λπ.