Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τον Τόλη να συζητά με το κορίτσι για τις παρελάσεις.

Και ο διάλογος:

Κορίτσι: Θα παρελάσεις αύριο, Τόλη;

Τόλης: Αμέ!

Κορίτσι: Σε ποια θέση κοντοστούπη μου;

Και ενώ ο Τόλης ψηλώνει της απαντά: «Σημαιοφόρος»

Το σημερινό σκίτσο

