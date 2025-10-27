Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει τον Τόλη να συζητά με το κορίτσι για τις παρελάσεις.
Και ο διάλογος:
Κορίτσι: Θα παρελάσεις αύριο, Τόλη;
Τόλης: Αμέ!
Κορίτσι: Σε ποια θέση κοντοστούπη μου;
Και ενώ ο Τόλης ψηλώνει της απαντά: «Σημαιοφόρος»
Το σημερινό σκίτσο
- Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας – Η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει εξάγωνο με Ήλιο, φέρνοντας σταθερότητα και αρμονία
- Politico: Η Γερμανία επανεξοπλίζεται – Θα δαπανήσει 377 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Μπούντεσβερ
- Η Ελλάδα κερδίζει το Λονδίνο – Βραβεύτηκε ως κορυφαίος κοντινός προορισμός της χρονιάς