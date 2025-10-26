Ο Κώστας Μήτρογλου ξαναβρέθηκε στα γνώριμα λημέρια του «Ντα Λουζ» το βράδυ του Σαββάτου (25/10) και δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερη βραδιά. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και της Μπενφίκα είδε από κοντά τον Βαγγέλη Παυλίδη να… ζωγραφίζει στο χορτάρι, πετυχαίνοντας ακόμη ένα χατ-τρικ και οδηγώντας τους «αετούς» σε εμφατική νίκη με 5-0 απέναντι στην Αρούκα.

Ο διεθνής φορ ήταν ασταμάτητος, φτάνοντας ήδη τα τρία χατ-τρικ με τη φανέλα της Μπενφίκα και φέρνοντας την ομάδα του μόλις έναν βαθμό πίσω από την Πόρτο στη μάχη της κορυφής.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «πιστολέρο» Μήτρογλου, που πάντα κρατά δεσμούς με την πορτογαλική ομάδα, πήρε τα παιδιά του και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια. Εκεί τον περίμενε μία ιδιαίτερη στιγμή. Μια αναμνηστική φωτογραφία με τον νέο προπονητή των «αετών», τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Χαμόγελα, ποδοσφαιρικός σεβασμός και ένα κάδρο που… μύριζε μπάλα και νοσταλγία. Ο Μήτρογλου μοιράστηκε τη στιγμή στα social media, θυμίζοντας σε όλους πως η αγάπη του για τη Μπενφίκα παραμένει αναλλοίωτη.