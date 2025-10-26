Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 120 εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε υποψηφίους ηλικίας 18 έως 67 ετών, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 70 έτη για όσους δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Γιατί πρέπει να κάνουν αίτηση οι άνεργοι

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει κριτηρίων όπως χρόνος ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, εμπειρία και εκπαιδευτικός τίτλος, ενώ οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Δήμου, στα γραφεία του και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με τη χρήση του εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, εντός προθεσμίας τουλάχιστον 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Για την προκήρυξη του δήμου Πειραιά τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Προσοχή στην προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ