Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσίευσε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2024 για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα διοριστέων περιλαμβάνονται 116 υποψήφιοι, οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις σε δημόσιους φορείς όπως υπουργεία, επιμελητήρια και ανεξάρτητες αρχές, σύμφωνα με τις ειδικότητές τους.

Αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων:

ΠΕ Γεωπόνοι

ΠΕ Ιχθυολόγοι

ΠΕ Πληροφορικής

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΠΕ Εφοριακοί

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών

ΠΕ Τελωνειακοί

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

ΠΕ Διεθνών Σχέσεων

ΠΕ Κτηνίατροι

ΠΕ Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΕ Διοικητικού Νομικών

ΠΕ Περιβάλλοντος

ΠΕ Διοικητικού

ΠΕ Οικονομικού

ΠΕ Μηχανικοί

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΠΕ Στατιστικής

ΑΣΕΠ 5Κ/2024: Το αρχείο με τα ονόματα των 116 διοριστέων

Αυτά είναι τα ονόματα όλων των διοριστέων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Δείτε τα ΕΔΩ