Με 1.212 νέες μόνιμες προσλήψεις ενισχύονται άμεσα η Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με τον νέο Προγραμματισμό Προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών. Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν εκτός του συστήματος ΑΣΕΠ, με τους ίδιους τους φορείς να αναλαμβάνουν την έκδοση των προκηρύξεων, τη συλλογή των αιτήσεων και την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.076 θα καλύψουν ανάγκες της Πυροσβεστικής, ενώ 136 αφορούν το Λιμενικό Σώμα, με δυνατότητα συμμετοχής για υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Εκτός ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις σε Πυροσβεστική και Λιμενικό

Οι προσλήψεις και στα δύο Σώματα θα εκκινήσουν και θα ολοκληρωθούν από τους ίδιους τους φορείς, χωρίς τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Δηλαδή οι υπηρεσίες θα εκδώσουν την προκήρυξη, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα.

Ποιοι συμμετέχουν στις 1.212 μόνιμες θέσεις

Στις δύο ξεχωριστές προκηρύξεις της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η «μερίδα του λέοντος» των θέσεων θα διατεθεί σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οποιοδήποτε τύπου απολυτήριο Λυκείου.

Με τις 1.076 μόνιμες θέσεις που θα διατεθούν στην Πυροσβεστική, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού σώματος με διπλή αποστολή, πρόληψη φυσικών καταστροφών και κατάσβεση πυρκαγιών.