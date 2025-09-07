Το Μετρό Αθήνας (ΣΤΑΣΥ) ανακοίνωσε δύο προκηρύξεις που αφορούν συνολικά 104 μόνιμες θέσεις εργασίας για προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00.

Προκήρυξη 4/2025 – 94 θέσεις ΔΕ (Τεχνικό προσωπικό Μετρό)

Η πρώτη προκήρυξη (4/2025) αφορά 94 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τεχνικό προσωπικό του Μετρό, μεταξύ άλλων:

ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 49 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρονικών: 15 θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μ.Ε.Κ.: 11 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 6 θέσεις

ΔΕ Υδραυλικών: 1

ΔΕ Τεχνικού Δομικών Έργων: 1

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών/Οξυγονοκολλητών: 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών: 8

Προκήρυξη 5/2025 – 10 θέσεις ΠΕ & ΤΕ (Μηχανικοί Μετρό)

Η δεύτερη προκήρυξη (5/2025) αφορά 10 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για μηχανικούς:

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 5 θέσεις

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί: 1 θέση

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: 2 θέσεις

ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί: 2 θέσεις

Συμμετοχή μπορούν να έχουν:

Για ΠΕ/ΤΕ: Διπλωματούχοι/πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων.

Για ΔΕ: Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας με αντίστοιχη ειδικότητα και, όπου απαιτείται, επαγγελματική άδεια.

Οι τίτλοι σπουδών από το εξωτερικό χρειάζονται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στις τεχνικές ειδικότητες συχνά απαιτούνται άδειες ή πιστοποιήσεις (π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις, χειρισμός μηχανημάτων έργου).

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, 12:00, και καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την καταληκτική ώρα.