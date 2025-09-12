Σε υγειονομικούς ελέγχους καλούνται να υποβληθούν συνολικά 2.391 υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 787 θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ.

Τα ονόματα των υποψηφίων έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Μαζί διατίθενται ως συνοδευτικά έγγραφα:

– Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

– Το παραπεμπτικό για παθολόγο/γενικό ιατρό

– Το παραπεμπτικό για ψυχίατρο

Οι υποψήφιοι πρέπει να προχωρήσουν:

Στη διενέργεια των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων .

. Σε ακτινογραφία θώρακα.

Στη συνέχεια, οφείλουν να καταθέσουν τα αποτελέσματα μαζί με το παραπεμπτικό και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον παθολόγο ή γενικό ιατρό, ο οποίος θα εκδώσει τη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Διαδικασία Ψυχιατρικής Εξέτασης

Για την ψυχιατρική εξέταση, απαιτείται η παρουσίαση του παραπεμπτικού και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον ψυχίατρο, ώστε να συνταχθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Υποβολή Δικαιολογητικών & Προθεσμίες

Αφού ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και συμπληρωθεί πλήρως το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης από τους δύο ιατρούς, το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί ευκρινώς και να υποβληθεί, υποχρεωτικά και αποκλειστικά, ως αρχείο PDF μεγέθους έως 2MB.

Η ηλεκτρονική αίτηση μαζί με το απαραίτητο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση), επιλέγοντας: «1Κ/2024 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, και ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2025 και όχι προγενέστερα της 6ης Ιουλίου 2025.