Ανοίγει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 (08:00) η πλατφόρμα αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ, που αφορά μόνιμες θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Η προκήρυξη περιλαμβάνει 20 θέσεις για πτυχιούχους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε τομείς όπως διοικητικό-οικονομικό, νομικό, στατιστική, ηλεκτρολόγων μηχανικών, βιβλιοθηκονομία και περιβάλλον. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 14:00, και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν ετοιμάσει τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά, γνώση ξένης γλώσσας και Η/Υ, καθώς και ενημερωμένο μητρώο ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

Διοικητικού – Οικονομικού

Διοικητικού – Νομικών

Οικονομικού

Στατιστικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογική Εκπαίδευση

Βιβλιοθηκονόμων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διοικητικού – Λογιστικού

Προσόντα και δικαιολογητικά – Τι θα χρειαστείς

Τίτλοι σπουδών (αναγνωρισμένοι/ισοτιμία όπου απαιτείται)

Γνώση ξένης γλώσσας (όπου ζητείται)

Γνώση Η/Υ (όπου προβλέπεται)

Εμπειρία/προϋπηρεσία (αν αποτελεί πρόσθετο προσόν)

Πιστοποιητικά/άδειες που σχετίζονται με τον κωδικό θέσης

Μητρώο ΑΣΕΠ ενημερωμένο (για ταχύτερη καταχώριση)

Τι να κάνεις πριν καταθέσεις την αίτηση: Έλεγχος ισοτιμιών ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν σπουδές εξωτερικού), σάρωση εγγράφων σε PDF, επιβεβαίωση ορθών στοιχείων Μητρώου.

Περιοχές τοποθέτησης

Οι θέσεις αφορούν τη ΡΑΑΕΥ και κατανέμονται σε κεντρικές και υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής.

Η τελική τοποθέτηση προσδιορίζεται ανά κωδικό θέσης στην προκήρυξη.

Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στην ΡΑΑΕΥ