Το ΑΣΕΠ ενέκρινε 14 προκηρύξεις για προσλήψεις σε Δήμους, με θέσεις για υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) σε 22 διαφορετικές ειδικότητες.

Σημαντικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ανά Δήμο και ειδικότητα:

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μυλοποτάμου (Αιτήσεις έως 16/10)

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Δήμος Πατρέων (Αιτήσεις έως 16/10)

ΔΕ Οδηγοί

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Ηρακλείου (Αιτήσεις έως 17/10)

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Προσοτσάνης (Αιτήσεις έως 17/10)

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίου Νικολάου (Αιτήσεις έως 17/10)

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Νάξου (Αιτήσεις έως 17/10)

ΔΕ Οδηγοί

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Αιτήσεις έως 20/10)

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΥΕ Τραπεζοκόμοι

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Αιτήσεις έως 20/10)

ΠΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Δήμος Θεσσαλονίκης (Αιτήσεις έως 20/10)

ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Χανίων (Αιτήσεις έως 20/10)

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί)

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΔΕ Προσωπικού Πρόνοιας (Κοινωνικοί Επιμελητές – Φροντιστές Παιδιών)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Μουσικών

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Δήμος Αγίου Δημητρίου (Αιτήσεις έως 20/10)

ΥΕ Εργάτες Ταφής Εκταφής

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Χαλκηδόνος (Αιτήσεις έως 20/10)

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Σιθωνίας (Αιτήσεις έως 23/10)

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου (Αιτήσεις έως 23/10)

ΔΕ Μάγειρες

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο